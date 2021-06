AMIN WORLDWIDE ouvre ses portes à son tout premier membre marocain : l’agence de communication MAYADIGITAL

L’agence MAYADIGITAL devient la première agence marocaine à intégrer le prestigieux réseau d’agences international AMIN WORLDWIDE.

L’Advertising & Marketing Independent Network (AMIN) Worldwide est une alliance d’agences de marketing internationales et indépendantes, comptant parmi ses membres des communicants de talent et aux expériences primées, dans les Amériques, en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique. Créé en 1932 et basé au Minnesota, AMIN Worlwide compte plus de 50 agences membres, à travers 32 pays, comptabilisant de ce fait plus de 93 bureaux et regroupant un effectif de plus de 4 000 professionnels de la communication.

En rejoignant ce réseau, MAYADIGITAL renforce son expertise grâce au partage d’une base de connaissance globale, et s’intègre à un réseau mondial qui lui offre une visibilité internationale, lui permettant de diversifier son portefeuille client, de profiter d’un réseau de spécialistes reconnus et d’être au cœur des tendances émergentes dans le domaine de la communication et du digital..

MAYADIGITAL est une agence de communication digitale fondée en 2015 par Yasmina Belahsen, qui se donne comme principale mission l’accompagnement de ses clients dans la mise en place de leurs stratégies de communication, en mettant à leur disposition tout son capital créatif, et les dernières technologies digitales. L’agence compte parmi ses références des clients issus de divers secteurs, aussi bien institutionnels, multinationales, retail ou encore bancaires : Festival International du Film de Marrakech, Salafin, Société Générale, SOREC, TOTALEnergies, Casa Baia, Casa Events, CNSS, CIMR, Anapec, Barid al Maghrib, Sisal, Artco, Lafarge Holcim, Laboratoires Roche ou encore Nestlé ou Altran.

Partageant une vision commune du métier de la communication, le réseau AMIN Worlwide a choisi l’agence MAYADIGITAL pour son sens de l’innovation, son appétence aux nouvelles technologies et sa sensibilité aux valeurs éthiques de la profession.

« Nous sommes ravis qu’une jeune agence marocaine évoluant dans le numérique, partageant les mêmes valeurs et ADN qu’AMIN et conduite par une entrepreneuse talentueuse, rejoigne notre réseau ! L’Afrique du Nord et en particulier le Maroc ont toujours été des marchés importants pour nous, nous voyons en MAYADIGITAL le partenaire idéal » a déclaré Hans van Eemeren (Président AMIN Worldwide – Région EMEA et Partenaire d’Intracto en Belgique).

Cette alliance intervient à un moment crucial dans la vie de l’agence MAYADIGITAL qui fêtera en juin ses 6 ans.

« Rejoindre Amin est un grand pas en avant pour nous et une reconnaissance pour le travail accompli par toute l’équipe depuis ces 5 dernières années. Faire partie du réseau est une confirmation de notre attachement aux valeurs de travail, de créativité, d’éthique et d’innovation. Nous sommes ravis de pouvoir collaborer avec nos homologues dans 32 autres pays, d’échanger nos expériences et de bénéficier de la vaste base de connaissances d’AMIN Worldwide sur le marché mondial, de leurs insights, qui emmèneront MAYADIGITAL et ses clients vers de nouveaux horizons très prometteurs. » Yasmina Belahsen, Fondatrice et Gérante de MAYADIGITAL.