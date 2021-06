AppGallery, à la pointe de l’industrie du jeu

L’industrie du jeu est considérée comme l’une des industries les plus évolutives de nos jours, car elle a connu un essor d’utilisateurs, de développeurs et d’éditeurs d’applications dans le monde entier.

Les grandes entreprises technologiques comme Huawei commencent à adapter leur offre matérielle pour mieux répondre aux besoins des joueurs, en particulier lorsque les jeux mobiles représentent environ 45% de la part de marché totale.

Huawei offre un large choix en termes de matériel à sa communauté de joueurs mobiles et a lancé divers smartphones pour rendre l’expérience de jeu sur les téléphones Huawei la plus fluide et la plus agréable possible, compte tenu de l’essor du streaming en direct. Le téléphone phare de la société, le HUAWEI Mate 40 Pro, par exemple, comprend un GPU Mali-G78 à 24 cœurs, c’est le GPU le plus puissant jamais vu sur un appareil Huawei.

Cela offre des performances graphiques avancées et est complété par une expérience audiovisuelle incroyable pour des jeux immersifs. L’écran 90 Hz fonctionne avec un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz pour une plus grande réactivité et fournit désormais un retour tactile pour correspondre à l’expérience visuelle. Cette configuration de divertissement est complétée par deux haut-parleurs stéréo pour créer des expériences avec une stéréo dotée de super basse. Tout pour offrir une expérience de jeu immersive aux utilisateurs.

D’autres smartphones tels que le HUAWEI Y6p, le HUAWEI Y8s, le HUAWEI nova 7i et le HUAWEI nova 7 SE sont également parfaits pour les joueurs. Des technologies spécifiques, introduites par Huawei, telles que la technologie GPU Turbo, augmentent considérablement l’efficacité du traitement graphique des smartphones, permettant ainsi aux appareils d’exécuter des applications graphiques intensives sans affecter de manière significative la durée de vie de la batterie. Le GPU Turbo est capable d’augmenter l’efficacité du traitement graphique de 60 % et de réduire la consommation d’énergie du SoC de 30 %.

De plus, Huawei a récemment lancé son HUAWEI GameCenter dans plus de 33 pays, dont le Moyen-Orient et l’Afrique. GameCenter crée une plate-forme de service de jeu à guichet unique et une expérience unique pour les utilisateurs, offrant aux joueurs une expérience plus riche grâce à deux services principaux : le service de contenu et le bien-être des utilisateurs. Avec GameCenter, les utilisateurs peuvent accéder aux jeux en précommande, aux nouveaux jeux et aux jeux populaires. En outre, les utilisateurs peuvent profiter de packages et d’offres de jeux en ligne exclusifs lors de la lecture des jeux, grâce auxquels les utilisateurs peuvent développer leur profil, débloquer des remises supplémentaires et profiter d’incroyables avantages.

Sur l’AppGallery, la plate-forme de distribution officielle de Huawei et l’un des trois principaux marchés mondiaux, les applications de jeu, parmi 18 autres catégories d’applications, représentent l’un des plus grands marchés verticaux du portefeuille de magasins. Le jeu est à la pointe de son expansion, avec plus de 500 % de jeux en plus désormais disponibles sur la plate-forme par rapport à l’année dernière. Les clients de Huawei sont les premiers à découvrir un nouveau gameplay innovant à l’échelle mondiale, avec de nombreux lancements au cours de l’année écoulée, notamment AFK Arena, Asphalt 9: Legends, Clash of Kings et bien d’autres.Dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique, AppGallery a commencé à intégrer davantage d’applications de jeu locales qui résonnent mieux avec la culture locale et sont très populaires parmi les utilisateurs.

Au Maroc également, une équipe dédiée est mobilisée en vue de collaborer avec les développeurs des meilleures applications gaming nationales et internationales afin de les uploader sur Huawei AppGallery pour le plus grand bonheur du consommateur marocain. Le portefeuille d’applications de jeux en local a augmenté de 240% depuis l’année dernière et comprend des jeux tels que Ronda, Tamatam, Rababa, Jawaker, UMX, Babil Games, Yalla, Ahena Studio, Inspired Square et bien plus encore.

AppGallery a concentré ses efforts sur la collaboration avec les développeurs à l’échelle locale et mondiale pour proposer les applications les plus pertinentes aux utilisateurs, augmentant le nombre de développeurs travaillant avec la plate-forme et offrant plus de choix aux consommateurs du monde entier. En outre, les développeurs se tournent de plus en plus vers AppGallery pour atteindre un public local et exploiter son public mondial croissant.