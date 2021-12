Azilal: Les travaux de terrassement de la route nationale n°25 reliant Bin El Ouidane à Afourer ont atteint 70%

Les travaux de terrassement de la route nationale n°25 reliant Bin El Ouidane à Afourer ont atteint 70%, selon les données de la direction provinciale de l’Equipement à Azilal.

Le taux d’avancement des travaux d’élargissement et de renforcement ont atteint 40%, d’après la même source, qui souligne que le renforcement de cette route s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention de mise à niveau des axes stratégiques liant le ministère de l’Intérieur, le ministère de l’Equipement et le Conseil provincial d’Azilal.

Dans le but d’accélérer le renforcement et l’élargissement du réseau routier, la circulation sur le tronçon routier reliant Bin El Ouidane à Afourer a été coupée à la circulation pendant la période s’étalant du 26 novembre au vendredi 03 décembre. La déviation de la circulation était assurée à travers la route régionale n°306 reliant Bin El Ouidane et Ouaouizeght ainsi que la route provinciale n°3111 reliant Ouaouizeght et Timoulilte.

D’un coût global de 72 millions de dirhams, les travaux d’élargissement et de renforcement du tronçon Afourer-Bin El Ouidane auront un impact certain sur l’activité socio-économique et touristique et permettront d’améliorer l’accessibilité de la région touristique de Bin El Ouidane, outre l’amélioration des indicateurs de la sécurité routière dans cette région.

( Avec MAP )