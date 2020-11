Biden dévoile les principaux membres de son gouvernement

Le président élu américain Joe Biden a officiellement annoncé lundi plusieurs membres clés de son futur gouvernement avec notamment Antony Blinken à la tête des Affaires étrangères et Jack Sullivan comme conseiller à la sécurité nationale.

Diplomate chevronné et proche conseiller de Biden pendant de longues années, M. Blinken, 58 ans, avait commencé sa carrière sous l’administration de Bill Clinton avant d’occuper le poste de secrétaire d’État adjoint entre 2015 et 2017 sous l’administration de Barack Obama.

Jake Sullivan, 43 ans, est un membre de l’équipe de campagne d’Hillary Clinton en 2016. Il figure aussi parmi les proches de M. Biden avec lequel il a précédemment servi comme Conseiller à la sécurité nationale sous l’administration Obama.

Par ailleurs, l’ancienne Secrétaire d’Etat adjointe Linda Thomas-Greenfield occupera le poste d’ambassadrice à l’ONU. Née en 1952, Greenfield, qui compte une longue carrière en diplomatie, a notamment occupé le poste de secrétaire d’État adjoint aux Affaires africaines entre 2013 et 2017.

Le portefeuille de directeur du renseignement national revient à Avril Haines, 51 ans, qui avait auparavant occupé des postes clés dans le renseignement américain sous l’ancien président démocrate. Le poste de secrétaire du Département de la sécurité intérieure revient à Alejandro Mayorkas.

Né à La Havane, cet américain d’origine cubaine et ancien procureur fédéral de Californie, deviendra, une fois confirmé par le Sénat, le premier Latino à occuper ce poste au sein du gouvernement américain. Par ailleurs, le président élu américain a nommé l’ancien secrétaire d’Etat, John Kerry au poste d’envoyé spécial présidentiel sur le climat. Biden confirme ainsi sa promesse de marquer le retour des Etats-Unis à l’Accord de Paris sur le climat après le retrait acté par Donald Trump. “Nous n’avons pas de temps à perdre en ce qui concerne notre sécurité nationale et notre politique étrangère”, a déclaré Biden dans un communiqué annonçant ses nominations. Il a ajouté que “c’est le cœur de cette équipe. Ces individus sont tout aussi expérimentés et éprouvés aux crises qu’ils sont innovants et imaginatives”.

