Caisse de compensation: la subvention totale prévue entre 13,8 MMDH et 14,1 MMDH à fin 2020

La subvention totale de la caisse de compensation prévue se situera entre 13,8 milliards de dirhams (MMDH) et 14,1 MMDH à fin 2020, a estimé le ministre de l’Economie, des finances et de la réforme de l’administration, Mohamed Benchaâboun.

Cette prévision prend en compte des estimations de fluctuations des prix du gaz butane entre 355 dollars et 400 dollars la tonne au niveau l’international, a fait savoir M. Benchaâboun, lors de sa présentation du projet de sous-budget de son département devant la commission des secteurs sociaux à la chambre des représentants.

Le ministre a relevé que la subvention des matières premières affichera une baisse en 2020 comparativement à l’année dernière et ce, en raison de la baisse des prix du gaz butane sur les marchés internationaux.

Concernant les réalisations en matière des affaires publiques et de la gouvernance, le ministre a fait savoir que les tarifs des produis et des services de base ont stagné durant l’année en cours, à l’exception de la fixation ou de la révision de 503 médicaments et la réduction des prix de 304 autres.

Il s’agit aussi de l’augmentation des prix des produits du tabac suite à la levée des droits de douanes sur les produits importés et l’approvisionnement du marché en masques de protection et de produits antiseptiques, a-t-il noté.

( Avec MAP )