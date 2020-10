Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé Ses vœux de prompt rétablissement au Président américain Donald Trump et à la Première Dame des États-Unis, Melania Trump.

Dans ce message, le Souverain Se dit “très navré” d’apprendre que M. Trump et la Première Dame aient été testés positifs au Covid-19. A cette occasion, Sa Majesté le Roi adresse au président américain et à son épouse Ses meilleurs voeux de prompt et complet rétablissement.

(Avec MAP)