Covid/Education: les fermetures d’écoles ont touché plus de 1,6 milliard d’apprenants

La pandémie du Covid-19 a entraîné en 2020 une perturbation sans précédent de l’apprentissage au niveau mondial, alors que les fermetures d’écoles ont touché plus de 1,6 milliard d’apprenants dans plus de 190 pays, a indiqué, jeudi, l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco).

Avec la réapparition du virus, “environ un milliard” d’étudiants continuent d’être affectés par la fermeture totale ou partielle des écoles et des universités, souligne l’organisation onusienne dans un communiqué.

Ces perturbations augmentent le “risque de perte d’apprentissage, d’abandon scolaire et d’isolement social”, prévient-elle à l’occasion de la célébration, le 24 janvier, de la troisième Journée internationale de l’éducation.

Cette Journée sera marquée par des échanges virtuels sur le thème “Relancer et redynamiser l’éducation pour la génération Covid-19” qui réuniront enseignants, éducateurs et décideurs politiques, explique-t-on.

L’Unesco organise une rencontre, en partenariat notamment avec les Nations Unies, le Partenariat mondial pour l’éducation et le Centre for Interdisciplinary Studies (CRI), pour “réaffirmer que l’éducation est tout à la fois un droit humain, une responsabilité et un bien publics”.

La Directrice générale de l’Unesco, Audrey Azoulay, ouvrira cette célébration en trois parties de la Journée internationale de l’éducation de concert avec le Président de la 75e Assemblée générale, Volkan Bozkir, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, et le Représentant permanent adjoint de la Norvège à l’ONU, Odd-Inge Kvalheim, en tant que représentant du Groupe d’amis pour l’éducation et l’apprentissage tout au long de la vie.

Rassemblant un éventail d’acteurs, de la base au niveau mondial, l’événement se concentrera sur la nécessité de mobiliser des ressources intellectuelles et financières pour surmonter les défis posés par les dysfonctionnements liés au Covid-19 et aborder les profonds problèmes structurels préexistants.

Dans l’esprit de la Journée internationale de l’éducation, le CRI et l’Unesco ont lancé un « festival de la planète de l’apprentissage » pour célébrer les études dans tous les contextes et partager les innovations qui aident chaque apprenant à réaliser son potentiel quelles que soient les circonstances.

Le CRI dévoilera également les noms des gagnants d’un concours de rédaction autour du roman d’Antoine de Saint-Exupéry, “Le Petit Prince”.

