Création à Mexico d’un groupe d’amitié avec le Maroc pour promouvoir la coopération bilatérale

Un groupe d’amitié avec le Maroc composé de personnalités mexicaines de différents horizons vient d’être de voir le jour à Mexico avec l’objectif de renforcer la coopération entre les deux pays.

La création de ce groupe d’amitié, constitué officiellement vendredi lors d’une réception à l’ambassade du Royaume au Mexique, vise à renforcer le rapprochement entre les deux pays et l’échange d’informations, et d’expériences dans divers domaines, ainsi qu’à promouvoir le dialogue, la coopération et la concertation sur des sujets d’intérêt commun, indique un communiqué de la représentation diplomatique du Maroc à Mexico.

Ce groupe de personnalités du monde politique, économique, académique et culturel, est présidé par le professeur Armando Barriguete, ex-conseiller du gouvernement mexicain, membre de l’Académie nationale mexicaine de médecine.

S’exprimant à cette occasion, M. Barriguete a souligné que les membres du groupe entendent participer au rapprochement entre les deux pays notamment à travers l’organisation de rencontres, d’échanges et de consultations périodiques avec leurs homologues marocains. Des visites dans le Royaume pour développer des projets de coopération conjoints devront se concrétiser dès que la situation sanitaire le permettra, a-t-il indiqué expliquant que la nouvelle structure se veut un vecteur de prospection et de génération d’idées, de propositions et de projets à mêmes de permettre aux deux pays d’exploiter tout leur potentiel de coopération commun.

“Ce groupe sera également appelé à formuler annuellement un rapport couronnant ses activités comprenant des propositions aux gouvernements marocain et mexicain afin de raffermir davantage les relations bilatérales au bénéfice de nos deux nations” a conclu le président du groupe cité dans le communiqué.

Les secteurs représentés dans cette structure sont aussi divers que complémentaires. Il s’agit, indique-t-on, des domaines de la santé, l’agriculture, de l’agro-industrie, la gastronomie, de l’éducation, de la culture, du tourisme, du monde des affaires ainsi que des médias et le cinéma.

De son côté, l’ambassadeur du Maroc à Mexico, Abdelfattah Lebbar a fait part de la détermination et l’engagement du Royaume de continuer à consolider ses relations multilatérales avec le Mexique, en tant que priorité de l’action extérieure déployée en Amérique latine et dans les Caraïbes, pour les hisser au niveau d’un partenariat stratégique.

Le diplomate marocain a saisi cette occasion pour exposer les avancées réalisées par le Royaume dans tous les domaines durant les 20 dernières années, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI.

M. Lebbar a formulé un appel aux membres de ce groupe afin que ces avancées constituent un important capital à exploiter afin d’œuvrer pour le rapprochement entre les deux pays.

Le Maroc et le Mexique doivent explorer davantage de voies de collaboration afin d’étendre l’éventail des domaines de coopération bilatérale existants, a-t-il ajouté selon le communiqué de l’ambassade.