Discours du Trône : Un hommage à la mobilisation de tous les acteurs en première ligne dans la lutte contre la Covid-19

Le discours de SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 22ème anniversaire de la fête du Trône est un hommage à la mobilisation de tous les acteurs et organismes en première ligne dans la lutte contre la Covid-19, a indiqué le doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales à Meknès (FSJES), Abdelghani Bouayad.

“Des solutions appropriées ont été apportées pour faire face à cette crise sanitaire et à ses répercussions sociales et économiques, avec notamment la mise en place d’un Fonds spécial, d’un plan ambitieux de relance économique et du Fonds Mohammed VI pour l’Investissement“, a-t-il souligné dans une déclaration à la MAP.

Le Souverain a souligné que “le Maroc a remporté la bataille pour l’accès aux vaccins à travers une campagne nationale de vaccination, qui se déroule dans de bonnes conditions“, a poursuivi M. Bouayad.

Le doyen de la FSJES a relevé, par ailleurs, que le discours royal est “une main tendue aux responsables algériens pour œuvrer de concert et sans conditions à l’établissement de relations bilatérales fondées sur la confiance, le dialogue et le bon voisinage“.

Et M. Bouayad d’ajouter que le Souverain a mis l’accent sur l’anachronisme de la situation actuelle, précisant que SM le Roi a fait savoir “que les raisons ayant conduit à la fermeture des frontières sont totalement dépassées et n’ont plus de raison d’être“.

Le discours royal est aussi “un appel à la sagesse, à l’esprit de responsabilité historique et politique, ainsi qu’aux intérêts supérieurs des deux pays et un acte fort de paix et de fraternité adressé aux dirigeants algériens“, a-t-il dit.

( Avec MAP )