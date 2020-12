Gratuité du vaccin : Le Maroc espère atteindre l’immunité collective et retourner à la normale d’ici l’été

Bonne nouvelle ! C’est désormais officiel, le vaccin anti-Covid sera gratuit pour tous les Marocains. C’est ce qu’a annoncé un communiqué du Cabinet Royal, hier, mardi 8 décembre. La campagne de vaccination démarrera dès réception des vaccins durant le mois en cours.

« C’est une excellente nouvelle pour nous Marocains. La gratuité du vaccin va nous permettre d’avoir une immunité collective », s’est félicité docteur Moulay Saïd Afif, le président de la Société marocaine des Sciences médicales (SMSM), contacté par MAROC DIPLOMATIQUE.

Cette décision, tombée à quelques semaines du lancement de l’opération de vaccination massive attendue, vise à garantir le vaccin pour tous les Marocains comme moyen adéquat pour s’immuniser contre le virus et contenir sa propagation, dans la perspective d’un retour progressif des Marocains à leur vie normale.

Interrogé sur la date du lancement de l’opération de vaccination, le Dr. Afif nous a déclaré : « les préparatifs vont bon train entre les ministères de la Santé et de l’Intérieur, la sûreté nationale, la Gendarmerie royale et les FAR pour que cette campagne réussisse. Il y aura une annonce officielle concernant les dates du lancement de cette opération dans les prochains jours. Aucune date n’a été communiquée à ce jour », en soulignant que le Maroc a déjà réussi, en 2011, une campagne de vaccination de grande envergure contre la rougeole, qui a concerné 11 millions de personnes et tout cela a été fait en deux mois.

Le Maroc se trouve ainsi en pôle position en vue de la fourniture du vaccin anti-Covid-19, dont la sécurité, l’efficacité et l’immunité ont été confirmées, d’après le ministre de la Santé, à travers des indicateurs positifs et des essais cliniques menés sur de nombreux volontaires au Maroc et dans plusieurs autres pays du monde.

« Le vaccin chinois se conserve entre 2 et 8 degrés, ce qui facilite son transport même dans les régions les plus enclavées. Sachant que c’est le même procédé d’un vaccin inactivé, ce qui le rend sûr et c’est une bonne chose », a fait savoir ce membre du Comité scientifique de vaccination anti-Covid.

Maintenant, la première étape concerne les Autorités publiques, les Forces de l’ordre, le personnel de l’Éducation nationale, les personnes âgées et vulnérables, ainsi que le personnel soignant. « Plus de 4000 professionnels de santé ont été touchés et plus de 50 médecins ont perdu la vie à cause de la Covid, ce qui représente une perte colossale », déplore le médecin, en soulignant que pour former un médecin, cela nécessite 8 ans pour un généraliste et 13 ans pour un spécialiste.

Concernant l’opération de vaccination, et comment elle va se passer, docteur Afif nous explique qu’Après la première injection, « il faudra être vacciné de nouveau à J+21 et attendre 4 semaines pour être immunisé, en tout, ça va nécessiter 50 jours ». Et d’ajouter : « Si on protège plus de 60% de la population, on pourra ensuite retourner à la normale vers l’été et oublier ce cauchemar qui s’appelle Covid ».

Le Maroc compte effectuer cette opération sur une période de 3 mois pour couvrir près de 80% de la population. Pour ce faire, des espaces de vaccination ont été mis en place, dont 2.888 sont en cours d’aménagement et les équipes de vaccination devront s’y rendre conformément à un programme prédéfini, dans les hôpitaux, les administrations publiques, les établissements pénitentiaires, les usines et autres.

Notons qu’une stratégie nationale de vaccination contre la Covid-19 a été mise en place dans les quatre coins du Royaume. Dans ce cadre, des commissions centrales ont été instaurées en vue de préparer l’ensemble des documents et plans ainsi que les outils nécessaires pour la mise en œuvre de ladite stratégie.