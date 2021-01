HCP : En 2020, la confiance des ménages a pris un sacré coup !

ICM: Indicateurs et principaux concepts dans les détails Le HCP précise que les évolutions des composantes de l’ICM et des autres indicateurs de l’enquête sont exprimées en termes de soldes d’opinions. Le Haut-Commissariat rappelle, par ailleurs, que : · Les questions abordées sont qualitatives à 3 modalités (amélioration, stagnation et détérioration). Les évolutions se réfèrent à une période de 12 mois. Les résultats sont présentés sous forme de soldes (différence entre les pourcentages des réponses « amélioration » et des réponses «détérioration»). Le niveau des soldes n’est pas directement interprétable, c’est leur évolution qui est analysée. · L’Indice de Confiance des Ménages (ICM) est calculé sur la base de sept indicateurs, quatre relatifs à la situation générale et trois à la situation propre du ménage : – évolution passée du niveau de vie ; – perspective d’évolution du niveau de vie ; – perspective d’évolution du nombre de chômeurs ; – opportunité d’achat de biens durables; – situation financière actuelle des ménages ; – évolution passée de la situation financière des ménages ; – évolution future de la situation financière des ménages. · L’ICM est la moyenne arithmétique simple des soldes des 7 indicateurs, augmentée de 100, sa valeur varie ainsi de 0 à 200 · Des tests statistiques de Fisher sur la série de l’indice de confiance des ménages durant la période allant de 2008 à 2018, ont confirmé l’absence des variations saisonnières stables et mobiles.