HMD Global lance six nouveaux smartphones Nokia

HMD Global, la maison des téléphones et accessoires Nokia, a annoncé le lancement le plus important de son histoire en proposant une toute nouvelle gamme de smartphones conçus pour plaire aux consommateurs et pour durer.

La marque finlandaise a ainsi présenté, le 09 avril, six nouveaux téléphones, à savoir Nokia X20, Nokia X10, Nokia G20, Nokia G10, Nokia C20 et Nokia C10, indique HMD Global dans un communiqué, notant que ces derniers sont déclinés autour de trois gammes distinctes, à savoir Nokia X-series haut de gamme, Nokia G-series intermédiaires et Nokia C-series d’entrée de gamme.

Tous ces smartphones offrent aux consommateurs une qualité de premier plan, puisqu’ils sont conçus pour durer, en plus de proposer des mises à jour de sécurité de très haut niveau, une très grande fiabilité et des logiciels de pointe, souligne la même source.

“Il ne s’agit pas là d’un simple lancement de produits. Les 12 derniers mois ont sans aucun doute été difficiles, mais ils ont aussi été pour nous l’occasion de prendre une pause, de mieux réfléchir à l’avenir et de nous préparer à la prochaine grande étape de notre parcours”, a indiqué, à cette occasion, Florian Seiche, PDG de HMD Global, cité dans le communiqué.

“En tant qu’entreprise finlandaise, notre approche de la technologie et des affaires reste avant tout axée autour de l’humain. Nous voulons ainsi faire en sorte que les gens puissent réellement apprécier l’utilisation de leurs téléphones”, a t-il dit, ajoutant que le lancement de HMD Mobile, une étape importante dans “notre parcours pour devenir un fournisseur global de solutions mobiles, amplifie davantage notre volonté d’atteindre un tel objectif et ce n’est là encore qu’un début”.

Et de soutenir: “Nous voulons que les utilisateurs de nos smartphones se rendent compte par eux-mêmes à quel point nous plaçons leur sécurité au cœur de tout ce que nous faisons. Les smartphones Nokia sont fournis avec des mises à jour de sécurité et de logiciels qui garantissent un maximum de sérénité aux usagers. Nous voulons aussi que nos clients puissent garder leurs téléphones encore plus longtemps et qu’ils puissent tirer le meilleur profit de la durabilité caractéristique de nos produits et de leur fiabilité à toute épreuve”.

Pour sa part, le Chief Marketing Officer de HMD Global, Stephen Taylor, a déclaré que “notre équipe travaille en permanence à apporter des expériences de grande valeur à tous ceux qui n’y avaient peut-être pas accès auparavant. Des millions de personnes comptent sur des appareils Nokia pour leurs besoins quotidiens aussi bien en termes de connectivité, que pour réaliser leurs paiements et pour booster leur créativité. Nous tenons à ce que les gens puissent toujours faire confiance à leur téléphone Nokia”.

“A travers notre nouvelle offre qui est déclinée autour des trois gammes X, G et C, nous allons pouvoir apporter à nos clients un maximum de sécurité, d’innovation et de fiabilité”, a indiqué M. Taylor, relevant que HMD Global tient d’ailleurs à ce que ces derniers puissent garder leur téléphone plus longtemps.

“Nos produits sont conçus pour durer, ils profitent en outre de mises à jour de sécurité récurrentes, en plus d’offrir une fiabilité à toute épreuve. La série X propose des équipements haut de gamme à l’instar de Qualcomm et de ZEISS Optics”, a t-il fait savoir. M. Taylor a en outre précisé que trouver l’équilibre parfait entre spécifications techniques de très haut niveau et prix abordable, est l’objectif de la série G, notant que la série C, quant à elle, propose des technologies de très grande qualité sur des smartphones d’entrée de gamme. “Je suis fier de toutes ces nouvelles niches que nous avons réussi à créer au sein de ce marché qui est extrêmement compétitif”, a t-il dit.

La série X propose le Nokia X20 et le Nokia X10

Les Nokia X20 et Nokia X10 trônent fièrement au sommet de la série Nokia X. Repoussant les limites du haut de gamme, ces smartphones offrent des expériences et une qualité bien supérieures par rapport au prix auquel ils sont proposés. Tous les deux sont équipés de la dernière plateforme mobile 5G Qualcomm Snapdragon 480 qui délivre des performances qui défient toute concurrence.

En effet, le design nordique caractéristique qui inspire tous les smartphones Nokia est complété par trois ans de mises à jour de sécurité, pour une plus grande tranquillité d’esprit. Gérés par l’interface épurée AndroidTM One, ces téléphones sont équipés du système Android 11. Les célèbres optiques de caméra ZEISS et les solutions innovantes d’intelligence artificielle qui y sont intégrées offrent des options d’imagerie d’une impressionnante polyvalence.

“Grâce à la présence d’un large écran perforé Full HD+ de 6,67 pouces, tout votre contenu sera immersif. Le Nokia X20 et le Nokia X10 sont également livrés avec un étui 100 % compostable. Conçu pour être résistant et en même temps doux pour la planète, cet étui est biodégradable”, indique le groupe.

Le Nokia X20 est en outre équipé d’un impressionnant appareil photo frontal de 32 Mpx (mégapixel) et d’un appareil photo arrière quadruple de 64 Mpx. “La toute nouvelle fonction Dual Sight active simultanément deux appareils photo afin que vous puissiez capturer en même temps plusieurs côtés ou plusieurs angles. Vous pouvez ensuite améliorer cette image grâce à une multitude d’options disponibles en filigrane”, détaille le communiqué.

Le Nokia X10 saura plaire à tous ceux qui possèdent un budget inférieur à 300 euro, poursuit la même source, notant que la quadruple caméra de 48 Mpx avec capture cinématique est complétée par toute une suite complète d’outils professionnels, qui aideront les utilisateurs à personnaliser, styliser et partager du contenu exceptionnel.

La série G vous propose le Nokia G20 et le Nokia G10

La série G est la solution idoine qui saura répondre à tous les besoins quotidiens. Ces deux téléphones de la série G sont dotés d’une batterie qui propose d’emblée une autonomie de trois jours, soit la plus longue jamais obtenue sur un smartphone Nokia.

Le Nokia G20 est géré par Android avec trois ans de mises à jour de sécurité mensuelles et ce afin de sécuriser au maximum les données, en plus de deux ans de mises à jour du système d’exploitation. La série G s’équipe en outre de l’option de déverrouillage frontal et latéral avec empreinte digitale, mais aussi d’un impressionnant écran de 6,5 pouces en forme de goutte d’eau à l’équilibre parfait entre clarté et luminosité.

“Le Nokia G20 est un studio de création mobile qui tient dans la paume de votre main. Pourvu d’un superbe appareil photo de 48 Mpx, d’une capacité de stockage importante et d’un son surround OZO parfaitement immersif, vous aurez le loisir de capturer et de revivre tous vos moments importants de la meilleure manière possible”, souligne la marque.

Le Nokia G10 est doté d’un triple appareil photo arrière. Son imagerie avancée est gérée par une multitude de modes améliorés par IA (intelligence artificielle), de sorte que “tous vos souvenirs seront parfaitement immortalisés, et ce même lorsque les conditions de luminosité font défaut”, note le communiqué.

La série C vous propose le Nokia C20 et le Nokia C10

La série C offre, quant à elle, le meilleur rapport qualité-prix en rendant la technologie des smartphones haute qualité accessible à tous. Cette gamme de smartphones, qui est très populaire, présente des caractéristiques particulièrement appréciées, à l’instar d’un large écran HD+ de 6,5 pouces. En plus de Android 11TM (édition Go), qui améliore la vitesse de réponse du système d’environ 20 % et qui propose des fonctions de sécurité améliorées, les smartphones Nokia de la série C bénéficient de mises à jour de sécurité trimestrielles sur une période de deux ans.

Le Nokia C20 offre un rapport qualité/prix imbattable. Il est équipé de flashs LED avant et arrière qui permettent d’immortaliser de la meilleure manière tous les moments importants, et ce même lorsque la luminosité fait défaut.

Le Nokia C10 est l’appareil le plus abordable de la nouvelle gamme, puisqu’il est disponible à un tarif très abordable. Arborant une qualité de construction supérieure, au sein d’un design nordique élégant, il s’est illustré à la suite d’une série de tests rigoureux. Doté d’une finition en micro texture, son boîtier ergonomique est la garantie que ce smartphone est vraiment conçu pour durer.

HMD Mobile s’appuie sur le succès de HMD Connect

HMD Mobile est le tout nouveau réseau mobile de HMD Global qui offre simplicité et valeur ajoutée aux clients mobiles. Entrant sur le marché en tant qu’opérateur de réseau mobile virtuel (MVNO) indépendant, HMD Mobile surfe sur le succès incontestable de HMD Connect, la solution d’itinérance mondiale de la marque qui avait été lancée en mars 2020.

Ce tout nouveau service vient tout juste d’être lancé au Royaume-Uni, avec la promesse d’un déploiement mondial progressif, fait savoir le communiqué.

S’exprimant à ce sujet, le vice-président des services à HMD Global, Janne Lehtosalo, a déclaré que : ” HMD Mobile est conçu autour de valeurs telles que la confiance, la simplicité d’usage et la flexibilité puisque, dans le cadre de ce service, vous ne payerez que pour les fonctionnalités que vous utiliserez tous les jours, sans jamais avoir à souscrire à des abonnements à durée déterminée, ni à un système quelconque de primes”. “Ce lancement capital matérialise notre ambition de devenir le guichet unique ultime pour tous vos besoins mobiles”, a indiqué M. Lehtosalo. La gamme d’accessoires audio de Nokia s’enrichit d’oreillettes Nokia Lite

Dotés de commandes tactiles extrêmement pratiques qui permettent aux utilisateurs de mieux se concentrer sur leur musique préférée, mais aussi de mieux profiter de l’assistant vocal et de passer en toute facilité leurs appels, les Nokia Lite Earbuds sont commercialisés le monde entier à partir du 09 avril, relève le groupe qui note que ces oreillettes proposent un design haut de gamme et jouissent d’une impressionnante autonomie.

“Elles sont rechargeables via l’étui de poche Nokia et permettent de profiter de 36 heures d’écoute, soit presque le double des produits actuellement commercialisés”, conclut le communiqué.

( Avec MAP )