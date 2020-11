Immorente propose un rendement de 4,5 dh/action et innove en proposant une distribution trimestrielle

Une distribution de 4,5 dh/action au titre de l’année 2020 payable dès janvier 2021

Lors de son assemblée générale qui se tiendra le 11 Décembre 2020 à 10h30, Immorente Invest proposera de verser à ses actionnaires un rendement de 4,5 dh/action. Cette distribution fait suite à une distribution de 6,5 dh/action détachée le 25 décembre 2019 et payée le 6 janvier 2020. Le montant de 4,5 dh/action proposé en décembre au titre de l’année 2020, détachable fin décembre et payable en janvier 2021, représente un dividend yield de 5% et tient compte principalement d’un retard d’investissement dans de nouveaux actifs à la suite de l’augmentation de capital de Février 2020, retard attribuable à la crise sanitaire que traverse le Maroc.

Immorente innove et propose de passer à une distribution trimestrielle

Le management d’Immorente propose un schéma innovant d’intensification de ses distributions en passant à un rythme trimestriel soit 4 versements annuels. Ainsi, Immorente Invest proposera de verser à ses actionnaires les loyers nets encaissés trimestriellement 6 mois après la clôture dudit trimestre. A titre d’exemple, les loyers nets du premier trimestre 2021 clôt le 31 mars 2021 seront distribués en septembre 2021. Les trimestres et années qui suivents respecteront la même logique.