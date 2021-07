Inauguration du 4ème complexe touristique destiné à la famille de l’enseignement à Agadir

En application des directives Royales appelant à accorder une attention particulière à la famille de l’enseignement; et dans le cadre de son plan d’action pour la décennie 2018-2028 visant, entre autres, à diversifier l’offre d’hébergement touristique et de loisirs au profit du personnel de l’Education-Formation et leurs familles; la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l’Education-Formation a inauguré, le samedi 17 juillet 2021, un nouveau complexe touristique “Zephyr Agadir” et un club sportif “Narjiss Agadir”.

Zephyr et Narjisse Agadir s’étendent sur une vaste superficie de plus de 27.000 mètres carrés et jouissent d’un emplacement idéal au cœur de la zone touristique “Haut Founty”; à proximité du centre-ville, de la corniche et de la Marina d’Agadir.

Zephyr Agadir dispose d’une capacité d’accueil de 239 lits et s’ajoute aux complexes “Zephyr Targa” à Marrakech, “Zephyr Mazagan” à El Jadida, et “Zephyr Ifrane”.

Le nouveau complexe touristique abrite 141 appart’hôtels spacieux au style moderne et épuré répartis en divers types: 20 appart’hôtels composés de 3 chambres et un salon, 19 appart’hôtels constitués de 2 chambres et un salon, 20 appart’hôtels comprenant une chambre et un salon et 82 appart’hôtels d’une chambre. Ils sont dotés de terrasses et de balcons offrant des vues sur les espaces extérieurs et disposent de tout l’équipement nécessaire au séjour en famille.

Un club sportif “Narjisse Agadir” jouxte les appart’hôtels et comprend différents espaces: une piscine en plein air et une autre couverte, 5 salles pour les activités sportives dotées de matériel de dernier cri, un terrain de mini-foot, 2 saunas, un restaurant, un Kids Club avec une pataugeoire, et 3 salles polyvalentes pour l’organisation des cérémonies familiales et des événements professionnels.

Une enveloppe budgétaire de 200 millions de DH a été débloquée pour la réalisation de Zephyr et Narjiss Agadir. Ils seront gérés par la société Zephyr Développement, créée par la Fondation en 2018, pour assurer un service hôtelier et touristique professionnel, conforme aux plus hauts standards de qualité.

Zephyr Agadir ouvrira ses portes le 26 juillet pour accueillir exclusivement la famille de l’enseignement durant toutes les périodes des vacances scolaires. La réservation doit être effectuée sur la plateforme numérique www.zephyrhotels.ma au même titre que les autres complexes touristiques de la Fondation.

Quant au club sportif “Narjiss Agadir”, il ouvrira ses portes en septembre prochain avec la rentrée scolaire et universitaire.