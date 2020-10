Inclusion financière : Nouveau partenariat entre la Banque Mondiale et BAM

Face aux difficultés de financement rencontrées par les femmes entrepreneures au Maroc, Bank Al-Maghrib (BAM) et la Société financière internationale (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale, ont lancé une série de webinaires visant à partager les connaissances et les dernières tendances en matière de financement.

Alors que la moitié des TPME détenues par des femmes au Maroc sont confrontées à des problèmes d’accès au financement, beaucoup d’entre elles n’ont d’autre choix que d’utiliser leurs propres ressources et leur épargne pour financer le développement de leur entreprise. À cet effet, des cadres du secteur bancaire marocain ont participé à la première session virtuelle durant laquelle ils ont notamment discuté des solutions qui peuvent être trouvées pour offrir une plus large gamme de services financiers aux femmes entrepreneures en mettant à profit les données basées sur le genre. Ces données, collectées par les banques, peuvent fournir des informations cruciales sur les comportements de cette cible, favorisant ainsi le développement de produits financiers adaptés aux besoins des entreprises détenues par les femmes.

Les prochains webinaires comprendront notamment une série de sessions axées sur le partage de connaissances qui mettront en lumière les expériences réussies et innovantes pour l’inclusion financière des femmes dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) ainsi que les moyens pratiques pour les mettre en œuvre au Maroc. Cette initiative fait partie d’un accord plus large signé dans le cadre du programme « Women Banking Champions », déployé dans la région MENA par IFC en partenariat avec le Secrétariat d’État Suisse à l’Économie (SECO). Le partenariat entre IFC et Bank Al-Maghrib quant à lui, vise à améliorer les connaissances liées à l’accès des femmes aux services financiers. L’objectif est notamment d’aider les banques à servir une clientèle féminine plus large.