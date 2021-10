La Capitainerie du port de Casablanca obtient la certification ISO 14001

Le port de commerce de Casablanca a obtenu la certification à la norme de management environnemental ISO 14001 (version 2015) pour les activités relatives au développement des infrastructures portuaires, accueil des navires et gestion de la sureté, sécurité et environnement et au développement et régulation.

Constituant un cadre définissant les règles d’intégration des préoccupations environnementales dans les activités portuaires, la norme ISO 14001 permet de maîtriser les impacts sur l’environnement maritime et portuaire et ainsi concilier les impératifs de fonctionnement du port et de respect de l’environnement, indique un communiqué de l’Agence nationale des ports (ANP).

Avec cette certification, l’Agence s’assure de l’obtention des résultats escomptés de son système de management environnemental, lesquels constituent une valeur ajoutée pour l’environnement, pour le port lui-même et pour la ville sur plusieurs volets.

Parmi ces volets, souligne le communiqué, la maîtrise de l’impact des projets d’infrastructures et des activités du port, l’implication de l’ensemble de la communauté portuaire et des différentes parties prenantes (riverains, associations environnementales, collectivités …) dans l’atteinte des objectifs escomptés et la protection de la biodiversité et la qualité du milieu naturel.

Et de noter que cette distinction du port de Casablanca, qui rentre dans le cadre de la politique RSE de l’Agence, porte à 5 le nombre de ports gérés par l’ANP, certifiés ISO 14001 à savoir, les ports de Nador, Al Hoceima, Jorf Lasfar, Safi et Casablanca.

( Avec MAP )