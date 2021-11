La Fondation Ali Zaoua inaugure son 5ème centre culturel à Marrakech-Place Jamaâ El Fna

Après Casablanca, Tanger, Agadir et Fès, c’est au tour de la ville mythique de Marrakech d’accueillir un nouveau centre culturel de proximité 100% marocain de la Fondation Ali Zaoua, « Les Etoiles Jamaâ El Fna ».

Ce 5ème Centre dédié aux jeunes et à la culture sera inauguré le 26 novembre 2021 par le Président de la Fondation Monsieur Nabil AYOUCH et le Vice-Président Monsieur Mahi BINEBINE. La cérémonie d’inauguration connaîtra la participation de Son Excellence Monsieur Mohamed Mehdi BENSAID, Ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, en présence du Wali de la Région de Marrakech-Safi Monsieur Karim Kassi Lahlou et du Gouverneur de la Préfecture de Marrakech.

Depuis des années, à travers ces centres, la Fondation Ali Zaoua offre à la jeunesse marocaine des espaces d’expression, d’apprentissage et de découverte à travers l’initiation à différentes formes d’expression artistique (musique, danse, théâtre, arts visuels et plastiques…), à l’apprentissage des langues étrangères (français, anglais, espagnol, mandarin, coréen…) et à la découverte des cultures du monde.

Pour Nabil Ayouch, président fondateur de la Fondation Ali Zaoua : « Ce centre vient couronner 12 ans de travail et de passion ». Et d’ajouter que « nous avons fait beaucoup de chemin depuis l’ouverture du premier Centre les Etoiles de Sidi Moumen en 2014. L’ouverture de celui-ci à Marrakech revêt une importance particulière grâce à l’accompagnement du Ministère et au soutien de l’INDH, avec d’autres partenaires marocains et internationaux d’envergure, tels que la Fondation Luxembourg/Piou Rido ainsi que le groupe Chenue et la Fondation Société Générale. Cela représente pour nous un gage de confiance et une reconnaissance importante pour tout le travail accompli jusqu’ici auprès des jeunes de ces quartiers défavorisés via les arts et la culture ».

Lieu de découverte et de mémoire

C’est donc au cœur de la ville, à quelques pas de l’incontournable place Jamaâ El Fna que se trouve le bâtiment « Riad El Kébir », mis à disposition par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, qui abritera désormais le Centre « Les Etoiles de Jamaâ El Fna » de Marrakech. Un monument de plus de 1000m2 entièrement restauré qui pourra accueillir 600 jeunes bénéficiaires permanents dès la première année autour de cours artistiques tels que : le théâtre, la danse, la musique ou encore les arts plastiques et visuels. Un programme artistique et culturel qui pourra être mis en place grâce au soutien de partenaires majeurs tels la Société Générale Maroc ou encore le Groupe Total Énergie.

A travers sa programmation culturelle, Les Etoiles Jamaâ El Fna mettra en avant le patrimoine de la ville et fera également découvrir aux jeunes les expressions artistiques les plus contemporaines. Les cours de langues étrangères (français, anglais, espagnol, mandarin…) seront également dispensés afin de permettre aux jeunes de la médina de s’ouvrir aux cultures du monde. Et ce n’est pas tout ! Le Centre abritera aussi plusieurs espaces de travail et de répétitions pour les jeunes artistes en herbe de la ville (studio de danse, salle de musique, studio d’enregistrement), ainsi qu’une bibliothèque ouverte au public 7j/7. Véritable bijou architectural, le Centre Les Etoiles de Jamaâ El Fna sera également un espace de dialogue socio-culturel et de rencontres multidisciplinaires.

« Ce centre a une place sentimentale pour moi qui suis originaire de cette belle ville de Marrakech » explique Mahi Binebine, vice-président de la Fondation Ali Zaoua. « Je suis moi-même un exemple de la manière dont l’art et la culture peuvent changer et sauver des vies. Et c’est justement à cela que l’on aspire avec la Fondation. Si on fait tout cela c’est pour faire briller de jeunes étoiles marocaines dans plusieurs villes, plusieurs régions, voire au-delà des frontières comme on a déjà pu le voir récemment ».

Temps forts de l’inauguration

Pour l’inauguration de cette 5ème étoiles, la Fondation Ali Zaoua a vu les choses en grands ! En effet, à l’aube d’une reprise culturelle qui s’annonce haute en couleurs l’ouverture du Centre Les Etoiles de Jamaâ El Fna se devait d’être à l’image de la richesse culturelle de la cité ocre. Ainsi, du 26 au 28 novembre prochain, le centre connaîtra plusieurs temps forts imaginés autour de rencontres interculturelles et intergénérationnelles qui mettront en exergue les talents locaux et la créativité des jeunes marocaine :

Vendredi 26 novembre : Une Jam Session réunira sur scène un florilège de musiciens des quatre coins de la ville et du pays ; précédée d’un concert de Chaâbi Jazz avec le musicien Saad El Bouamri et son groupe « Free Soul »

Une Jam Session réunira sur scène un florilège de musiciens des quatre coins de la ville et du pays ; précédée d’un concert de Chaâbi Jazz avec le musicien Saad El Bouamri et son groupe « Free Soul » Samedi 27 novembre : La Halqa et l’art de la Aïta investiront le patio du Riad El Kébir pour accueillir la pièce de théâtre « Les funérailles d’un mortel » mise en scène par Ismail El Fallahi avec Reda Redouane, produite par la Fondation Ali Zaoua

La Halqa et l’art de la Aïta investiront le patio du Riad El Kébir pour accueillir la pièce de théâtre « Les funérailles d’un mortel » mise en scène par Ismail El Fallahi avec Reda Redouane, produite par la Fondation Ali Zaoua Dimanche 28 novembre :place au Street art sous toutes ces formes avec une journée 100% Hip Hop by Positive School. Au programme, une battle de danse, une compétition de graffiti et un concert de RAP avec notamment Hassa1 et le duo Toxic.

Le centre sera également ouvert aux enfants et jeunes du quartier et de la ville pendant les trois jours pour découvrir différents ateliers d’initiation aux arts.

A propos de Riad El Kébir

Chef-lieu du Trésorier du Sultan Hassan I de l’ancienne ville impériale, Riad El Kébir a depuis toujours été un lieu de culture et de partage. Construite par Abdellah Boukili au cours du 19ème siècle, cette bâtisse typique de l’art mauresque de l’époque a vu passer de nombreuses figures importantes de la vie Marrakchie : notables, personnalités, mais également artistes et musiciens y ont élu domicile imprégnant les murs de ce lieu des souvenirs de leur passage.

A propos de la Fondation Ali Zaoua

Créée en 2009 par le réalisateur marocain Nabil Ayouch, la Fondation Ali Zaoua est née d’une volonté de reconnecter les habitants de quartiers défavorisés de nos grandes métropoles, avec le reste de la population. Une volonté partagée également par l’artiste peintre et romancier Mahi Binebine, lui aussi issu des vieux quartiers de la médina de Marrakech, qui rejoindra le projet en cours de route. Cette rencontre autour d’une aventure artistique qui fera le tour du monde, grâce au roman « Les Étoiles de Sidi Moumen » et du film « Les chevaux de Dieu », se transformera en un partenariat solide et engagé entre ces deux artistes convaincus que l’histoire de ces jeunes ne doit pas s’arrêter là.