La météo de la journée de samedi 21 novembre 2020

Formations brumeuses nocturnes et matinales près des côtes nord et centre, la rive Méditerranéenne et sur le nord de l’Oriental.

Températures minimales de l’ordre de 04/10°C sur les reliefs et l’Oriental, 17/22°C sur le sud et de 12/18°C ailleurs.

Températures maximales de l’ordre de 14/20°C sur l’Atlas et l’Oriental, 17/22°C sur la Méditerranée, le Tangérois, les versants sud-est, le Saïss et les plateaux de phosphates, 21/27°C sur les plaines nord et centre, le Souss et l’Est des provinces Sud et de 27/32°C sur l’Ouest des provinces Sud.