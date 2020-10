La météo de la journée de vendredi 30 octobre 2020

Voici les prévisions météorologiques pour la journée du vendredi 30 octobre 2020, établies par la Direction générale de la météorologie:

Nuages bas assez denses et persistants par endroits sur la Méditerranée avec de la brume ou de faibles bruines par moments.

Formations brumeuses et nuages bas par endroits près des côtes atlantiques la nuit et la matinée.

Développement de quelques nuages cumuliformes sur les reliefs du Haut et Moyen-Atlas.

Passages nuageux élevés sur le nord et le sud du pays et ciel assez dégagé ailleurs.

Chasse-sables sur le nord des provinces du Sud et probablement sur les régions du Centre.

Vent assez fort de secteur est sur les régions du Centre et le nord des provinces du Sud, modéré d’est sur le Tangérois et faible à modéré de sud à est sur l’Oriental et le Sud-Est, et de secteur nord à ouest ailleurs.

Températures minimales de l’ordre de 05/10°C sur les reliefs et les hauts plateaux orientaux, 10/15°C sur l’Oriental, le Saiss, les plateaux des phosphates et d’Oulmès, les plaines nord, la Méditerranée et le Sud-Est, 15/20°C sur le Tangérois, le Souss, les plaines centre et l’ouest des provinces du Sud et de 20/24°C sur l’est des provinces du Sud et sur les régions centre.

Températures maximales de l’ordre de 20/25°C sur les reliefs, l’Oriental, la Méditerranée et le Sud-Est, 25/30°C sur le Saiss, les plateaux des phosphates et d’Oulmès, les plaines nord et sur les côtes atlantiques et de 30/35°C sur les plaines centre, le Souss, les régions centre et les provinces du Sud.