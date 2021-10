La poésie Marocaine sera à l’honneur dans la ville ocre

Par S.BENMOHAMED

La poésie marocaine sera célébrée du 29 au 31 Octobre 2021 dans le cadre de la troisième édition du « Festival de la Poésie Marocaine », un évènement organisé par la maison de la poésie de Marrakech, en partenariat avec le ministère de la jeunesse, de la culture et de la communication et le Département de la Culture de l’émirat de Sharjah aux Emirats Arabes Unis.

La cérémonie d’ouverture se tiendra le vendredi 29 octobre au jardin Arsat Moulay Abdeslam,

en présence de personnalités Marocaines et émiraties appartenant au monde de la culture, des arts et des médias.

Au programme de cette 3éme édition qui coïncide avec le cinquième anniversaire de la création de la maison de la poésie, des lectures poétiques en arabe, en amazigh et en hassani, avec également des spectacles musicaux et la remise des prix du meilleur poème et de la meilleure critique poétique.

L’événement sera aussi une bonne occasion pour rendre hommage à plusieurs personnalités artistiques, ayant contribué à l’éclosion de l’art Marocain donnant ainsi naissance à un exorbitant répertoire culturel témoignant de

la richesse du patrimoine immatériel du pays. Moulay Taher Al Isbahani, est l’une de ses figures il répondra présent à cet événement, en compagnie de sa mythique troupe musicale Jil Jilal qui se chargera d’animer la soirée d’ouverture de cette 3éme édition du festival.