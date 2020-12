La visite de Pedro Sanchez, une lueur d’espoir pour les transporteurs marocains 

Les transporteurs poursuivent leurs protestations et organisent une grève le 21 et le 22 décembre, contre l’absence de l’intervention de la Direction du transport du ministère de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau pour modifier l’accord bilatéral maroco-espagnol relatif au secteur du transport international de marchandises, signé à Madrid en 2012.

Selon un communiqué commun des associations du transport routier international du Maroc, une grève de deux jours renouvelable sera organisée pour éveiller les consciences envers la situation de ce secteur, et ce, après plusieurs réunions et négociations avec la Direction du transport du ministère de tutelle qui n’ont pas abouti.

Rappelons que le voisin ibérique a mis en œuvre, il y a quelques mois, une « barrière fiscale » face aux transporteurs marocains de marchandises, en imposant des amendes aux camions qui ne feraient pas le plein de carburant sur le territoire espagnol. Le port de Tanger a répondu, de son côté, par l’interdiction à toute société ne disposant pas de contrat de coopération avec une société marocaine d’entrer au Royaume.

Le produit marocain menacé !

Contacté par MAROC DIPLOMATIQUE, le vice-président de l’Association marocaine des transports routiers intercontinentaux AMTRI, Abdelhak Nejjar a indiqué que les professionnels du secteur ont dépassé le point du gasoil et essayent de protéger le produit marocain qui est menacé par ces barrières, soulignant que les pénalités qui sont toujours appliquées sur les transporteurs marocains, constituent une réelle menace pour le développement du secteur.

Les produits nationaux sont ainsi à la merci des Espagnols, qui ont imposé le remplissage de carburant dans les stations espagnoles, endommageant les stations-service dans le nord du Royaume. « Il faut donner plus d’importance à cette affaire parce qu’elle touche la souveraineté marocaine ».

La visite du Premier ministre espagnol au Maroc reporte la grève

La visite officielle du Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez, au Royaume du Maroc, prévue le jeudi 17 décembre 2020 est la raison du report de la grève des professionnels du transport international pour une durée de 48 heures, prolongée jusqu’au lundi 21 décembre 2020, déclare le vice-président de l’AMTRI, soulignant que cette réunion donne une lueur d’espoir au secteur qui attend le renforcement de la coopération bilatérale entre les deux pays.