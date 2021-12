L’approvisionnement de l’Espagne en gaz algérien est-il menacé après la fermeture du GME ?

Après la fermeture du Gazoduc Maghreb-Europe (GME), il y a quelques semaines, l’Espagne n’est pas au bout de ses inquiétudes quant à son approvisionnement en gaz algérien. Selon la presse espagnole, des risques de coupures de gaz ne seraient pas à exclure suite à une « restriction de débit de l’approvisionnement en gaz algérien », par Medgaz. Pourtant, la ministre de la Transition écologique Teresa Ribera, avait assuré, après son retour d’Alger en octobre dernier, que « l’alimentation en gaz serait absolument garantie en Espagne ».

Selon le site d’information espagnol, Okdiario, le gazoduc Medgaz a signalé une réduction de débit de l’approvisionnement en gaz. Cette perturbation a provoqué une vague d’inquiétude, surtout après la fermeture du GME qui a été un très mauvais coup porté à l’Espagne. Pour rappel, l’Algérie avait décidé de se contenter du gazoduc sous-marin Medgaz pour livrer son gaz et ne pas renouveler l’accord de GME, et ce pour couper tout liens avec le Maroc.

L’Espagne aurait alors subi 54 heures de « restriction » dans l’approvisionnement en gaz de l’Algérie via le gazoduc Medgaz, qui relie le sol algérien et espagnol via Almeria, a rapporté Okdiario. Et d’ajouter que : « Cela a été notifié par Enagás dans une alerte lancée sur le marché dans laquelle il a mis en garde contre une « restriction de fluide » entre 00h00 le lundi et 6h00 le mercredi ».

« Le lieu de détection de l’alerte de baisse d’approvisionnement a été Almeria, le point d’entrée du seul gazoduc qui reste ouvert en provenance d’Algérie. L’alerte a été lancée par le gestionnaire du tube Medgaz lui-même », a expliqué le même média.