L’AREF de Marrakech-Safi et l’IF s’allient pour l’amélioration du niveau de la langue française dans tous les cycles d’enseignement

L’Académie Régionale de l’Education et de la Formation (AREF) de Marrakech-Safi et l’Institut Français (IF) de la cité ocre ont signé, vendredi, une nouvelle convention de partenariat visant l’amélioration du niveau de la langue française dans tous les cycles d’enseignement et de la formation des enseignants, des formateurs et des inspecteurs dans différents domaines.

Paraphée, lors d’une cérémonie organisée à l’IF, par le directeur de l’AREF, My Ahmed Karimi et le directeur de l’Institut Français de Marrakech, Christophe Chaillot, en présence du Consul général de France dans la cité ocre, Philippe Casenave, cette convention s’inscrit dans le cadre de la coopération éducative menée au plan national par le ministère de l’Education nationale et l’ambassade de France au Maroc et à la suite de la loi-cadre 51.17, indique un communiqué conjoint des deux parties.

Elle prévoit ainsi que l’AREF et l’IF œuvrent, dans le cadre d’une stratégie commune, pour l’amélioration du niveau de la langue française dans tous les cycles d’enseignement et de la formation des enseignants, des formateurs et des inspecteurs dans les domaines des disciplines non linguistiques, du préscolaire public, du numérique éducatif, des classes préparatoires, de la lecture publique et des médiathèques, de l’alphabétisation, de l’éducation non-formelle et des écoles de la 2ème chance ainsi que de la culture scientifique et technique.

Par ailleurs, différents évènements culturels tels que les concours de lecture, les rencontres d’auteurs ou d’artistes, les festivals scientifiques ou encore les visites du musée numérique de l’Institut Français sont proposés à l’ensemble des acteurs éducatifs de la région, souligne le document.

A l’issue de la cérémonie de signature, le directeur de l’Institut Français a fait découvrir au directeur de l’AREF et à son équipe le nouveau musée numérique Micro-folie, conclut la même source.

(avec MAP)