L’arrivée du vaccin anti-covid : Ait Taleb répond aux Fake News

Le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb revient sur les détails de la stratégie de vaccination nationale anti-covid, ce mardi 15 décembre, à la Chambre des représentants et les résultats des essais cliniques.

Les spéculations se sont multipliées dernièrement concernant la date d’arrivée du vaccin, certains avancent que les premières doses seraient déjà arrivées au Maroc et d’autres évoquent la dernière semaine du mois en cours. Le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb, a tranché ce débat, ce mardi 15 décembre, dans un exposé présenté devant la Commission des secteurs sociaux à la Chambre des représentants, en affirmant que « le Maroc n’a encore réceptionné aucune dose du vaccin anti-Covid jusqu’à présent ». Il a également souligné que les informations relayées par certains médias et les réseaux sociaux à ce sujet sont des « Fake news ».

Selon Ait Taleb, « le Maroc est prêt pour le lancement de la campagne de vaccination nationale, mais cette opération est tributaire de la réception des premières doses de la part de l’une des sociétés avec laquelle un contrat a été conclu », sans pour autant préciser s’il est question du vaccin chinois ou autre. « Le premier vaccin arrivé sera le premier servi », précise le ministre.

Par ailleurs, le ministre a rappelé que le Maroc a signé deux conventions de partenariat et de coopération, le 20 août, avec le laboratoire chinois “Sinopharm”, en vertu desquelles le Royaume s’engage à participer aux essais cliniques et pourra profiter d’un stock suffisant de vaccins contre le coronavirus, ce qui va permettre au Maroc d’être parmi les premiers servis. La livraison des 10 millions de doses commandées par le Maroc sera faite dès que des résultats probants seront constatés et une production locale sera prévue plus tard dans le cadre d’un échange d’expertise sur le transfert technologique.

Un mémorandum d’entente a été également signé pour l’acquisition de vaccins produits par la Société “R-Pharm”, sous licence du groupe “AstraZeneca”, en vue de sécuriser l’approvisionnement du pays en quantités de vaccins suffisantes. Le Royaume attend donc la livraison de 8 millions de doses de vaccin au cours du premier semestre 2021, à la suite de l’accord entre le Fonds d’investissement direct russe et la société pharmaceutique marocaine Galenica.

Concernant les essais cliniques réalisés au Maroc, le chef du département de la Santé a évoqué la répartition des volontaires qui étaient, au début, au nombre de 845 personnes. 20% ont été exclus au tout début pour des raisons diverses, soit 168 personnes, puis 3,7% par la suite (32) pour des raisons biologiques, puis 7% (61) ont été exclus des essais cliniques, et enfin 1% (7) ont été exclus après une insertion aléatoire. Finalement, seulement 593 volontaires ont été vaccinés.

Le Maroc compte immuniser quelque 20 millions de Marocains sur une période de 3 mois. L’opération de vaccination anti-Covid19 va concerner les citoyens de plus de 18 ans, selon un calendrier vaccinal en deux injections. Ainsi, la priorité sera donnée aux staffs se trouvant en première ligne, notamment le personnel de la Santé, les autorités publiques, les forces de l’ordre, le personnel de l’éducation nationale ainsi que les personnes âgées et vulnérables. L’opération sera, par la suite, étendue au reste de la population, afin de préserver la santé publique et réduire les répercussions économiques et sociales de la pandémie, tout en garantissant un taux de couverture vaccinale de près de 80% de la population.

Pour ce faire, des espaces de vaccination ont été mis en place, dont 2.888 sont en cours d’aménagement et les équipes de vaccination devront s’y rendre conformément à un programme prédéfini, dans les hôpitaux, les administrations publiques, les établissements pénitentiaires, les usines et autres. Il a été également procédé à l’aménagement d’un dépôt national pour le stockage du vaccin, la mise en place d’un plan d’accueil, d’entreposage et de distribution du vaccin dans des conditions sûres, tout en veillant à la préservation et au suivi de sa qualité, à même d’évaluer les outils d’entreposage des vaccinations au niveau national.

Rappelons qu’une stratégie nationale de vaccination contre la Covid-19 a été mise en place dans les quatre coins du Royaume. Dans ce cadre, des commissions centrales ont été instaurées en vue de préparer l’ensemble des documents et plans ainsi que les outils nécessaires pour la mise en œuvre de ladite stratégie.