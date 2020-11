Le Centre Porsche Casablanca célèbre l’arrivée du nouveau Cayenne Coupé

La troisième génération du Cayenne s‘enrichit d’un nouveau modèle encore plus sportif : le Cayenne Coupé. Cette nouvelle déclinaison complète la gamme de SUV de la marque, déjà largement plébiscitée par le public.

« La version Coupé bénéficie de tous les atouts techniques du Cayenne actuel, tout en offrant des nouveautés qui lui sont propres. La nouvelle déclinaison du SUV affiche une forte personnalité, avec des lignes athlétiques et un design encore plus dynamique », déclare Oliver Blume, Président du Directoire de Porsche AG. Le nouveau modèle Cayenne se distingue notamment par ses lignes affûtées, son arrière redessiné, son aileron arrière adaptatif, ses sièges indépendants à l’arrière et ses deux configurations possibles pour le toit (toit panoramique fixe de série ou toit en carbone en option).

Une élégance raffinée avec une ligne de toit plongeante

Ses proportions plus dynamiques et ses éléments de design uniques confèrent au nouveau Cayenne Coupé son élégance et sa personnalité. « Bien plus plongeante que sur les autres déclinaisons du Cayenne, la ligne de toit du Coupé lui donne un caractère encore plus dynamique et en fait, sur le plan visuel, le modèle le plus sportif de son segment », explique Michael Mauer, designer en chef de Porsche. Cet effet visuel est encore renforcé par le becquet de toit qui accentue la silhouette caractéristique d’un coupé du nouveau Cayenne. Avec l’abaissement de 20 mm de la ligne de toit, l’inclinaison du pare-brise et des montants avant est accentuée par rapport aux autres modèles Cayenne. Le nouveau profil des portières arrière et des ailes élargit la ligne d’épaule de 18 mm, ce qui confère à la voiture son allure particulièrement athlétique. Avec la plaque d’immatriculation intégrée au bouclier, la voiture affiche une silhouette plus ramassée.

Doté d’un aileron adaptatif, le Cayenne Turbo actuel fut le tout premier SUV à être équipé d’un tel système aérodynamique actif. Le nouveau Cayenne Coupé s’inscrit dans cette volonté d’innovation en matière d’aérodynamique. Ainsi, le Cayenne Coupé est doté d’un becquet de toit associé à un nouvel aileron arrière adaptatif, qui est au cœur du système aérodynamique actif de la marque baptisé Porsche Active Aerodynamics (PAA). L’aileron, qui s’intègre harmonieusement à la silhouette de la voiture, se déploie de 135 mm à partir de 90 km/h pour augmenter la déportance au niveau de l’essieu arrière. Le PAA contribue par ailleurs à améliorer l’efficience.

Toit panoramique fixe fourni de série, toit en carbone en option

Le nouveau Cayenne Coupé est doté de série d’un toit panoramique fixe de 2,16 m2. La surface vitrée de 0,92 m2 offre aux passagers une sensation d’espace unique dans l’habitacle. Un store intégré assure une protection contre les rayons du soleil et contre le froid. Par ailleurs, le Coupé peut être doté d’un toit profilé en carbone (en option). La bande centrale en creux qui traverse le toit en carbone constitue un détail stylistique caractéristique des voitures de sport, qui n’est pas sans rappeler la Porsche 911 GT3 RS. Le toit en carbone fait partie de l’un des trois packs Sport avec équipements optimisés en poids, qui comprennent également le pack Sport Design ainsi que les nouvelles jantes GT de 22 pouces optimisées en poids, les sièges à bande centrale en tissu à motif classique à carreaux ainsi que les éléments en carbone et en alcantara dans l’habitacle.

Confort à bord grâce aux quatre sièges sport

Le nouveau Cayenne Coupé est conçu de série pour offrir un espace généreux pour quatre occupants dans l’habitacle. À l’avant, les nouveaux sièges sport à réglage électrique (8 réglages) avec appuie-tête intégré offrent un confort accru et un maintien latéral optimal. À l’arrière, le Coupé est équipé de série d’une banquette avec une assise présentant les mêmes caractéristiques que celle de sièges individuels.

La banquette arrière Confort du Cayenne est également proposée sans supplément de prix. La hauteur d’assise à l’arrière est diminuée de 30 mm par rapport au Cayenne, offrant ainsi une hauteur sous pavillon généreuse tout en abaissant la silhouette pour lui donner son caractère résolument sportif. D’un usage pratique au quotidien, le coffre offre un volume de rangement de 625 litres, qui peut être porté à 1 540 litres lorsque les sièges arrière sont rabattus.

Le plus puissant des Porsche Cayenne est un modèle hybride rechargeable

Porsche poursuit sa stratégie de développement de l’électromobilité. L’offre hybride rechargeable de la marque s’enrichit également du nouveau Cayenne E-Hybrid Coupé, doté d’une puissance cumulée de 462 ch (340 kW), d’un couple de 700 Nm et d’une autonomie maximale de 43 km en mode tout-électrique.

Une vitesse de pointe de 140 km/h en mode tout-électrique

Comme toutes les Porsche hybrides rechargeables, le nouveau fleuron de la gamme Cayenne est également l’un des modèles les plus sportifs du segment premium, et ce grâce à sa motorisation hybride.

Les deux moteurs sont reliés entre eux via un découpleur intégré au module hybride, commandé par un actionneur électromécanique (Electric Clutch Actuator – ECA). En mode de conduite tout-électrique E-Power, le SUV peut atteindre une vitesse maximale de 135 km/h. Le surcroît de puissance du moteur électrique peut également être sollicité dans d’autres modes de conduite. Les différents modes (Hybrid Auto, Sport et Sport Plus) peuvent être sélectionnés via le sélecteur de mode du pack Sport Chrono, disponible de série. Cette stratégie de surcroît de motricité (boost) est directement héritée de la supersportive 918 Spyder.

Logée sous le plancher du coffre, la batterie lithium-ion haute tension de 14,1 kWh peut être chargée entièrement en 2,4 heures avec le chargeur AC (courant alternatif) embarqué de 7,2 kW fourni de série avec connecteur électrique de 400 V (fusible de 16 A). Sur une prise électrique domestique conventionnelle de 230 V et 10 A, le temps de recharge est de six heures.

La version Coupé se distingue nettement du Cayenne classique, notamment par ses lignes dynamiques et par certains éléments de design qui lui sont propres. Mais il bénéficie également de tous les atouts techniques de la troisième génération du SUV de la marque, notamment ses motorisations puissantes, ses systèmes de réglage du châssis innovants, son système numérique de commande et d’affichage à bord et sa connectivité étendue.

Le Cayenne Coupé est équipé d’un moteur turbocompressé 6 cylindres de 3 litres, qui développe 340 ch (250 kW) et un couple maximal de 450 Nm. Avec le pack Sport Chrono, fourni de série, il atteint 100 km/h départ arrêté en 6,0 secondes. Avec les packs Sport et leurs équipements optimisés en poids, proposés en option, il franchit les 100 km/h en 5,9 secondes. Sa vitesse de pointe est de 243 km/h.

Le Porsche Cayenne Coupé est d’ores et déjà disponible à la commande. Pour plus d’informations sur les caractéristiques, sur les prix et sur la date de disponibilité des modèles, veuillez-vous renseigner auprès de votre Centre Porsche Casablanca.