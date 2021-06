Le Cluster Green H2 lance son site Internet

Faisant suite à la constitution de son bureau exécutif en avril dernier, le 1er cluster de l’Hydrogène Vert en Afrique fait évoluer ses outils de communication digitale et met en ligne son site internet. Il évoluera constamment pour répondre aux besoins de ses membres et accompagner la dynamique nationale.

Le site GreenH2, présente les activités, le bureau et les comités du cluster et offre un éclairage sur l’actualité, les missions et les perspectives du secteur. Le site intégrera également des rapports et des études sur cette filière à fort potentiel.

Considéré comme le noyau de l’écosystème hydrogène au Maroc, le cluster, dédiée à la recherche appliquée et l’innovation industrielle, s’adresse à tous les acteurs (publics et privés) nationaux et internationaux opérant dans le secteur de l’hydrogène vert et des technologies propres.

Le Cluster GreenH2 a été créé afin de promouvoir la filière hydrogène au Maroc à travers notamment le renforcement de capacités et l’accompagnement et la coordination de projets collaboratifs innovants dans le domaine de l’hydrogène vert au Royaume et à l’étranger, en vue d’encourager l’innovation et de contribuer à l’émergence d’une filière Hydrogène industrielle compétitive.

Ce Cluster, premier de son genre en Afrique, permettra de fédérer l’écosystème national autour d’objectifs communs pour construire conjointement un environnement favorable afin de développer une filière industrielle verte à forte valeur ajoutée.