Le Groupe BGFIBank célèbre 50 ans d’existence

2021 marque la cinquantième année du Groupe BGFIBank. Cette rare longévité, dans le secteur bancaire et financier africain, est le fruit d’un engagement sans faille pour le développement des environnements dans lequel le Groupe évolue, au service du continent africain et de ses populations.

Depuis 1971, le Groupe BGFIBank accompagne ses clients avec le même degré d’Exigence et esprit d’Excellence. Ces principes ont activement contribué au renforcement du Groupe, de ses offres et de la confiance accordée par ses clients comme peuvent en témoigner l’augmentation significative des dépôts et crédits de la clientèle : respectivement 232 milliards F CFA en 2000 contre 2 287 milliards F CFA en 2020 pour les dépôts et 110 milliards F CFA en 2000 contre 2 238 milliards F CFA en 2020 pour les crédits.

À l’image des résultats de 2020*, les 50 dernières années ont été synonyme de croissance continue. Avec près de 2300 collaborateurs et 20 sociétés présentes dans 11 pays, le Groupe est prêt à envisager ces 50 prochaines années avec la même volonté et détermination qui font de lui l’un des principaux groupes bancaires et financiers d’Afrique, multi-secteurs et multi-métiers, leader sur son marché domestique au Gabon et dans la zone CEMAC.

Le Groupe BGFIBank remercie l’ensemble des parties-prenantes faisant partie de cette grande aventure humaine. Une aventure qui se traduit par le succès d’un projet pensé par et pour ceux qui font le continent africain.

Pour rappel, le Groupe BGFIBank est un Groupe Financier International multi-métiers qui allie solidité financière, stratégie de croissance durable et maîtrise des risques, avec l’ambition d’être la banque de référence sur ses marchés en termes de qualité de service. Fidèle à ses valeurs de Travail, d’Intégrité, de Transparence, de Responsabilité et d’Esprit d’Equipe, le Groupe place la qualité de service au cœur de son métier. Il accompagne ses clients particuliers, entreprises et institutionnels dans une relation durable, avec une gamme de produits et services élargie.

BGFIBank Group enrichit sans cesse son offre en s’appuyant notamment sur l’expertise de ses partenaires, s’ouvrant ainsi à de nouveaux domaines. 1938 collaborateurs présents dans onze pays accompagnent au quotidien une clientèle diversifiée au Bénin, au Cameroun, au Congo, en Côte d’Ivoire, en France, au Gabon, en Guinée Equatoriale, à Madagascar, en République Démocratique du Congo, à Sao Tomé-et-Principe et au Sénégal.

*Le Groupe BGFIBank à la hauteur de ses ambitions : un Résultat Net record en progression de 114% au terme de l’année 2020.