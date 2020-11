Le ministère de l’éducation nationale fête les lauréats de la Huawei ICT Competition 2020

Le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique a fêté, mardi à Rabat, les lauréats de la Huawei ICT Competition 2020, à laquelle ont participé 110 équipes issues de 39 pays.

Il s’agit des équipes de l’école nationale des sciences appliquées (ENSA) de Berrchid, relevant de l’université Hassan I de Settat et de l’ENSA de Tétouan, de l’université Abdelmalek Essaâdi qui ont été, respectivement, classées 1-ère de la catégorie “Cloud” et 2-ème de la catégorie “Network”.

S’exprimant à cette occasion, le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, porte-parole du gouvernement, Saaid Amzazi a indiqué qu’il s’agit d’une consécration nationale qui a été offerte par deux équipes d’ingénieurs de l’ENSA de Tétouan et de Berrechid qui ont fait preuve d’excellence et d’engagement.

“Cette réalisation est, également, le fruit du travail acharné, non seulement des étudiants, mais également de leurs encadrants, coachs et enseignants, ainsi que de tous l’écosystème qui a été mis en place par l’équipe dirigeante”, a-t-il relevé.

M. Amzazi a, en outre, fait savoir que l’entreprise chinoise Huawei a mis en place un programme national de qualification de ces jeunes, en particulier dans le big data, l’intelligence artificielle et le cloud computing.

Le ministre délégué chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Driss Ouaouicha a, pour sa part, indiqué dans une déclaration à la presse, qu’il est très heureux et fier de l’importante distinction des étudiants de l’ENSA de Tétouan et de Berrchid dans la Huawei ICT Competition 2020.

M. Ouaouicha a fait observer que la célébration d’aujourd’hui vise à mettre en avant la cuture de la reconnaissance, ainsi que les efforts colossaux déployés par les étudiants de l’ENSA de Tétouan et de Berrchid, leurs coachs et leurs universités, se félicitant à cet égard de cette grande réalisation qui sera sans doute un exemple pour les autres étudiants, afin qu’ils se positionnent dans des concours nationaux et surtout internationaux.

Le directeur général de Huawei Technologies Morocco, Cui Peng a, de son côté, souligné dans une déclaration similaire, que cette cérémonie a pour objectifs de fêter les lauréats de la Huawei ICT Competition 2020 et de les remercier pour leurs efforts notables consentis pour se distinguer dans cette compétition internationale.

“Depuis des années, l’entreprise chinoise Huawei investit et s’engage dans le transfert des compétences en mettant en place plusieurs programmes, notamment la Huawei ICT Academy, qui est un programme à but non lucratif dans lequel nous formons les étudiants pour avoir des certificats leur permettant d’être valorisés sur le marché mondiale”, a-t-il dit.

La participation à ce concours s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des axes du mémorandum d’entente signé le 20 septembre 2018 entre le ministère et l’entreprise chinoise “Huawei technologies Morrocco”, visant à renforcer la coopération et le partenariat dans les domaines liés aux Technologies de l’information et de la communication.

( Avec MAP )