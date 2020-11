Le rapport de la Commission de Benmoussa devrait être prêt avant la fin de l’année

La Commission spéciale pour le modèle de développement (CSMD) a annoncé ce lundi, dans un communiqué que le processus d’écoute et de consultations est presque terminé, soulignant qu’un rapport sera remis, dans ce sens, à SM le Roi Mohammed VI “au plus tard début janvier 2021”.

70 auditions et séances d’écoute, 113 ateliers de travail, 35 séances d’écoute citoyenne ont été organisés dans les différentes villes du Royaume et sur 30 sites au Maroc, indique le communiqué de la CSMD, notant qu’à partir du 30 novembre, les contributions reçues sur la plateforme et par courrier ne pourront plus être directement exploitées dans son rapport final. Cependant, les citoyens peuvent continuer à contribuer aux débats organisés en ligne autour de la question du développement à travers des tribunes libres.

Dans le cadre du renforcement de son approche participative et de co-construction du modèle de développement, tenant compte de l’impact de la crise inédite engendrée par la pandémie de la COVID 19, la CSMD a réalisé, pendant une période de 10 mois, un dispositif pour recueillir les attentes des citoyens et leurs principales préoccupations en matière de développement, ainsi que leurs propositions pour le Maroc qu’ils souhaitent, rapporte le communiqué.

La même source a indiqué également que la commission a continué ces travaux, malgré cette situation inédite provoquée par la pandémie de Covid19 et les restrictions mises en place dans le contexte de la crise sanitaire, ainsi qu’une plateforme digitale www.csmd.ma a été créé pour permettre aux citoyens et aux organisations de soumettre leurs propositions et leurs contributions, notant que des membres de la CSMD ont mené des rencontres citoyennes et des visites sur le terrain, pour avoir une idée sur leurs attentes.