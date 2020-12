Dans le cadre de la conférence annuelle « Atlantic Dialogues Talks », organisée par le Policy Center for the New South sur le thème de « La crise Covid-19 vue depuis l’Atlantique Sud », l’édition spéciale en ligne se poursuit cette semaine avec 4 webinaires du mardi 8 au vendredi 11 décembre.

La pandémie Covid-19 a montré à quel point les systèmes de santé sont mal préparés. De nombreux pays ont également dû faire face à des difficultés économiques et constater qu’une économie faible mène à un système de santé affaibli. Dans ce sens, les intervenants à la session « Pandémies : Sauver des vies humaines ou l’économie ? », dont Paulo Portas, ancien Vice-Premier ministre et ancien ministre des Affaires étrangères du Portugal, et Andrés Rozental, Président, Rozental & Asociados et fondateur du Conseil mexicain des relations extérieures, mettront ce mardi 8 décembre le point sur les enseignements à tirer pour les systèmes de santPandé et économiques, indique un communiqué.

Une autre session sera organisée à 15h sous le thème « Qu’impliquent les élections américaines pour l’Atlantique élargi ? », précise la même source. Les intervenantes, Reta Jo Lewis, Senior Fellow et Directrice des affaires du Congrès, German Marshall Fund pour les Etats-Unis, et Len Ishmael, Senior Fellow, German Marshall Fund pour les Etats-Unis et Policy Center for the New South, répondront aux questions suivantes : L’isolationnisme est-il une orientation politique temporaire à laquelle l’administration actuelle a souscrit, ou bien va-t-on assister à un retrait progressif du multilatéralisme qui marquera de manière irréversible la politique étrangère américaine au cours des prochaines décennies ? Quels sont les principaux problèmes et défis sécuritaires urgents qui nécessitent une mobilisation multilatérale dans l’Atlantique élargi ? Quel impact un Etat divisé aurait-il sur la politique étrangère de la prochaine administration dans la région ? Comment les pays de l’Atlantique élargi peuvent-ils renégocier un cadre de coopération incluant l’Atlantique Sud pour construire des partenariats durables avec l’objectif de relever des défis communs ?

« L’âge de la (dés)information »

Suites aux effets tangibles des campagnes de désinformation et les fausses allégations sur la santé des individus dans les pays ciblés, le PCNS consacrera ce jeudi 10 décembre à « L’âge de la (dés)information » ou au danger que représente la désinformation- clairement démontré dans le contexte de la pandémie du COVID-19, indique le communiqué du Policy Center, notant que dans ce panel, Pascal Boniface, fondateur et directeur, IRIS, Bushra Ebadi, Ambassadrice, Alliance mondiale pour les partenariats sur l’éducation aux médias et à l’information ; co-fondatrice de l’Alliance pour l’accès à l’éducation sur la santé, Andres Schipani, correspondant au Brésil pour le Financial Times et Richard Werly, correspondant pour les Affaires européennes pour Le Temps examineront le sujet.

« La Covid-19 et le commerce international »

La dernière session de la semaine se consacrera quant à elle à la relation entre « La Covid-19 et le commerce international », ajoute la même source, soulignant que Uri Dadush, économiste, Senior Fellow, Policy Center for the New South, Anabel Gonzales, ancienne ministre du Commerce extérieur, Costa Rica, Laoye Jaiyeola, PDG, Groupe du sommet économique nigérian (NESG) et Andrea Richter-Garry, vice-présidente en charge de l’engagement international, Indiana Economic Development Corporation, répondront aux différentes questions liées à ce sujet.