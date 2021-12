Les Français peu optimistes pour 2022

Une majorité des Français anticipe une année 2022 identique à celle qui vient de s’écouler, selon une étude Odoxa BackBone-Consulting pour le journal « Le Figaro« , publiée jeudi.

Précisément, 59% des personnes interrogées ne s’attendent pas à ce que la situation change en 2022 notamment sur le plan sanitaire, tandis que 23% d’entre eux craignent même que les prochains mois soient pires.

Seuls 17% parmi eux pensent que l’année qui commence sera meilleure, selon cette étude dont les conclusions ont été relayées par Le Figaro.

Sur le registre sanitaire, 85% des Français ne prévoient pas une année sous le signe d’une fin de la pandémie, selon l’institut Odoxa BackBone-Consulting, qui relève même une certaine « lassitude » et une « fatigue » face à la situation.

Dans cette configuration, six Français sur dix considèrent que le pays devrait connaître un vaste mouvement social dans les prochains mois comme celui des « gilets jaunes », alors que 49% d’entre eux prévoient de surcroît une crise économique.

Sur le plan politique et électoral, une majorité de Français (53%) prédisent une réélection d’Emmanuel Macron, moins d’un tiers (28%) une victoire de Valérie Pécresse, et à peine plus de deux sur dix (22%) celle d’un des deux représentants de l’extrême droite, Éric Zemmour ou Marine Le Pen.

Le président de la République sera d’ailleurs, pour 30% des Français, la personnalité politique de 2022, suivi par la présidente de la région francilienne (19%), d’après ce sondage.

(Avec MAP)