L’Inde teste avec succès un missile supersonique à longue portée

L’Inde a testé avec succès, lundi, un missile supersonique (SMART) à longue portée au large de l’Etat de l’Odisha (est).

Le missile, qui transportait une torpille, a été conçu pour améliorer la capacité de guerre anti-sous-marine bien au-delà de la portée conventionnelle de la torpille, a indiqué l’Organisation indienne de recherche et de développement pour la défense (DRDO) dans un communiqué, ajoutant que le missile développé pour la Marine indienne, a été lancé à partir d’un lanceur mobile au sol.

Le gouvernement indien œuvre ces dernières années à promouvoir l’initiative « Make in India« , ayant pour but de relancer la conception, le développement et la fabrication locale.

« L’Inde est en bonne voie pour le développement d’une industrie de défense autonome« , a indiqué dernièrement le Premier ministre indien, Narendra Modi.

L’un des principaux objectifs du pays dans le cadre de la campagne Atmanirbhar Bharat (Inde autonome) est de devenir l’une des armées les plus puissantes et de développer une industrie de défense moderne par ses propres moyens, a noté M. Modi.

Dans le but de promouvoir l’industrie de défense locale, la DRDO a mis, en 2020, à la disposition des entreprises industrielles nationales 1.500 de ses brevets pour promouvoir la fabrication des équipements, notamment ceux liés à la technologie des missiles, les sciences de la vie et la technologie navale.

