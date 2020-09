Marrakech : L’administration de la prison locale de l’Oudaya dément toute négligence médicale envers un ex-détenu

L’administration de la prison locale de l’Oudaya à Marrakech a démenti, jeudi, les allégations de négligence médicale envers un ex-détenu au sein de cet établissement pénitentiaire.

Dans une mise au point en réaction à une vidéo diffusée par l’ex-détenu (A.I) sur YouTube, dans laquelle il prétend avoir été victime d’une “négligence médicale” et de “menace, insultes et injures” de la part du directeur de la prison locale de l’Oudaya à Marrakech, l’administration de l’établissement relève que le détenu en question avait poursuivi son traitement pour une maladie liée aux voies urinaires et sexuelles, depuis le 31 octobre 2018.

Cet ex-détenu avait été transféré à plusieurs reprises à l’hôpital Mohammed VI de Marrakech, dont la dernière le 24 juillet 2020, lors de laquelle il a subi des examens médicaux et de radiologie et un traitement lui a été prescrit. A son retour de l’hôpital, il a été placé pendant plusieurs jours à la clinique de l’établissement, précise-t-on.

Concernant ses allégation qu’il n’avait pas bénéficié de l’examen médical lorsqu’il a été transféré dans cet hôpital, cela est “du à l’absence du médecin traitant à l’époque et à la coïncidence de ses rendez-vous avec la pandémie du nouveau coronavirus, qui avait contraint l’administration de l’hôpital à suspendre tous les rendez-vous médicaux, conclut le communiqué.