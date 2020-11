Marrakech- Safi : Réunion pour l’examen de l’état d’avancement de projets dans les secteurs de la culture, de la jeunesse et des sports

Une réunion de travail consacrée à l’examen de l’état d’avancement des projets programmés dans les secteurs de la culture, de la jeunesse et des sports, a été tenue vendredi au siège de la wilaya de Marrakech- Safi.

Cette rencontre, rehaussée par la présence, entre autres, du ministre de la culture, de la jeunesse et des sports, M. Othman El Ferdaous, et du wali de la région Marrakech- Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, M. Karim Kassi Lahlou, a été l’occasion de passer en revue le bilan des réalisations et d’examiner les moyens à mettre en oeuvre en vue de transcender l’ensemble des difficultés qui retardent le parachèvement de certains projets.

De même, un accent a été mis sur les grandes lignes du futur plan d’action.

Compte tenu de l’importance particulière dont jouissent les secteurs de la culture, de la jeunesse et des sports, il a été convenu d’organiser une série de rencontres mensuelles pour assurer un meilleur suivi de la réalisation des projets, et de programmer d’autres dits de “nouvelles génération” et ce, selon une approche participative.

Cette réunion s’est tenue en présence également du secrétaire général de la préfecture, du président du conseil communal El Mechouar- Kasbah, du vice président du conseil communal de Marrakech, du représentant du président du conseil de la région Marrakech- Safi, des directeurs centraux et régionaux des départements de la culture, de la jeunesse et des sports, ainsi que d’autres responsables.

Avec MAP