Nabil Ayouch lauréat du Prix 2021 de la Coalition française pour la diversité culturelle

Le réalisateur, scénariste et producteur marocain Nabil Ayouch a remporté le Prix 2021 de la Coalition française pour la diversité culturelle, en reconnaissance de “ses engagements visant à promouvoir et protéger la diversité culturelle au Maroc et dans la région méditerranéenne”, a annoncé la Coalition.

Nabil Ayouch “a œuvré en particulier à la création d’une coalition pour la diversité culturelle au Maroc et initié la création de salles de cinéma numériques en milieu rural”, souligne la Coalition française dans un communiqué.

Nabil Ayouch est l’auteur de nombreux films sélectionnés et récompensés dans des festivals de renommée internationale, caractérisés par leur représentation fine et sensible de la société marocaine. Il est également le fondateur de la Coalition marocaine pour la diversité culturelle et est à l’initiative de plusieurs projets au Maroc et en méditerranée visant à soutenir la production cinématographique locale.

En 2009, il a lancé une initiative destinée à créer des salles de cinéma numériques en milieu rural et périurbain. En 2021, il a réalisé et écrit le film Haut et Fort sélectionné en compétition officielle du Festival de Cannes et sorti en France le 17 novembre dernier.

La Coalition française pour la diversité culturelle a également récompensé le collectif d’artistes Principe Actif pour son projet Voyage autour de moi !. Dans ce projet, les artistes de ce collectif proposent à des jeunes qui se sont déscolarisés et à des éducateurs de trois quartiers différents de se retrouver autour de plusieurs créations théâtrales et audiovisuelles.

Créée en 1997, la Coalition française pour la diversité culturelle regroupe aujourd’hui une cinquantaine d’organisations professionnelles du cinéma, de l’audiovisuel, du spectacle vivant, de l’édition, de la musique, des arts graphiques et plastiques et du multimédia. Ensemble, elles défendent la liberté d’expression et de création, et le droit pour chaque État de définir des politiques de soutien à la création.

Dans le cadre de son action, la Coalition remet depuis 2011 les prix de la Diversité Culturelle afin d’accompagner des initiatives, de récompenser des personnalités dont le parcours professionnel, personnel ou artistique est caractérisé par un investissement fort pour la création et la culture et ainsi encourager de bonnes pratiques pouvant contribuer à promouvoir et à défendre la diversité culturelle.

(Avec MAP)