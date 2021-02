NECHE accrédite les enseignements en ligne de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane : Une Première en Afrique

Par Mohammed Drihem

Tout récemment, la New England Commission of Higher Education (NECHE) a accrédité les enseignements en ligne de l’Université Al Akhawayn à Ifrane (AUI).

Cette reconnaissance considérée comme une première en Afrique, fait des enseignements à distance d’Al Akhawayn les seuls dans leur genre en Afrique à être reconnus par l’agence d’accréditation américaine, l’une des plus prestigieuses dans le monde.

Elle vient également récompenser l’agilité, la qualité et la réussite de la transition opérée par AUI, depuis mars 2020 en réponse au Covid-19, ainsi que les efforts et l’engagement exceptionnel dont a fait preuve toute la communauté d’Al Akhawayn.

En effet, de gros investissements ont été consentis par l’Université, ses enseignants et son Center of Advancement of Teaching, Learning and Scholarships (ATLAS), qui a soutenu les professeurs à travers, notamment des formations dispensées par des experts d’Al Akhawayn, ainsi que plusieurs experts internationaux.

Selon Dr. Violetta CAVALLI-SFORZA, qui dirige le centre ATLAS au sein d’Al Akhawayn : « L’objectif étant de faciliter au maximum la conversion des cours aux nouvelles circonstances qui se sont imposées à nous et de créer des opportunités promouvant l’apprentissage autonome et par l’action, la flexibilité et l’empathie ».

Outre le soutien intensif assuré par leurs professeurs dans cette transition, les étudiants d’Al Akhawayn ont été accompagnés principalement via le peer-mentoring – un mentoring assuré par leurs pairs seniors qui ont bénéficié d’une formation et certification internationale-. Aussi, une étude d’évaluation réalisée auprès des étudiants a d’ailleurs montré que la perception de l’efficacité dans l’apprentissage et les taux de satisfaction de l’enseignement en ligne au sein d’AUI sont demeurés très élevés et comparables à ceux enregistrés les semestres pré‐pandémie.

Pour Dr. Karim MOUSTAGHFIR, Président du Conseil Académique, conseil élu par les professeurs de l’Université, Al Akhawayn qui s’est inscrite dans une logique d’amélioration continue, a capitalisé sur sa réponse immédiate à la pandémie pour lancer divers projets en faveur du renforcement de ses capacités et pour créer les conditions nécessaires pour une expérience d’apprentissage en ligne riche, diversifiée, personnalisée et stimulante, que ce soit pour son corps professoral que pour ses étudiants dont la satisfaction est quasi-unanime.

Selon l’Université Al Akhawayn d’Ifrane, cette nouvelle reconnaissance conforte cette dernière dans sa position en tant qu’une locomotive reconnue de l’enseignement supérieur sur le modèle américain dans la région Afrique et Moyen Orient. En effet, en plus de la maîtrise technique, Al Akhawayn ambitionne de donner à la jeunesse africaine l’intelligence sociale, la culture d’entreprise, l’excellence et l’adaptabilité en vue de la préparer à la vie en général. D’ailleurs, dans le cadre du soutien psychologique holistique apporté à l’ensemble de ses étudiants pour faire face aux défis actuels, la communauté Al Akhawayn développe un plan holistique allant des mesures de boosting du système immunitaire, aux actions de sensibilisation, au programme d’activités préventives et proactives en faveur du renforcement de la vie estudiantine, de la socialisation alternative et de la diversification des services.

D’après Dr. Kevin SMITH, Vice-président associé aux affaires académiques en charge des enseignements du 21ème siècle à Al Akhawayn, « L’épanouissement et le succès de l’étudiant restent au centre des priorités d’Al Akhawayn. Des efforts soutenus sont déployés, en permanence et à tous les niveaux, pour garantir à la Génération-Z une expérience optimisée pour les accompagner à saisir les opportunités du 21ème siècle et à jouer des rôles de premier rang dans le développement de leur pays ».

A noter enfin qu’Al Akhawayn est l’unique Université en Afrique à disposer de l’accréditation de la New England Commission for Higher Education (NECHE), agence qui évalue et accrédite Harvard, Massachusetts Institute of Technology (MIT) et Yale.