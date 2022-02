Nous sommes tous « Rayane »

Par Hassan Alaoui

Avec Rayane , un Maroc uni, pour le bien et contre le pire est en train de naître. Comme aux grands moments d’exaltation, qui ont sillonné l’histoire de notre pays, l’opération de sauvetage du petit Rayane, englouti dans un puits à Chefchaouen , nous donne la mesure du défi que nous relevons quand il le faut. Sans sacrifier à l’exagération, ni céder à un triomphalisme mal placé, le Royaume du Maroc frémit, se mobilise pour sauver ce garçon de 5 ans à peine qui devient le symbole d’une unité jamais réalisée ni connue depuis longtemps.

Rarement volonté d’aller au-delà de nous-mêmes, de faire d’un dépassement des nos capacités, de plonger – c’est le cas de le dire – dans les fosses de l’inconnu, dans tout ce qui constitue le socle, les sondes abyssales de l’espoir et de la vie, aura été exprimée. Le Maroc est mobilisé au-delà de lui-même et le défi inspire le sentiment le plus noble et le plus fort d’une solidarité que chacun de nous, quels que soient son rang, son statut, sa catégorie sociale, son critère existentiel et sa raison de vivre.

Nous sommes saisis sur le vif par une réalité qui subitement nous a pris par la gorge et happé un de nos fils ! L’insoupçonnable drame qui , enfermant notre enfant dans un redoutable piège, a failli nous enclore dans l’absurde. Le Maroc, avec à sa tête Sa Majesté le Roi, s’est levé d’un seul tenant pour se lancer dans l’opération magnifique de sauvetage à laquelle le monde entier rend un vibrant hommage. Le peuple marocain, dans sa totalité limpide et spontanée, à travers tous les canaux possibles, et toutes les voies d’expression s’est joint aux efforts des pouvoirs publics et des équipes de volontaires pour apporter sont soutien irréfragable à cette nouvelle cause nationale où, de nouveau, la solidarité aura été le vecteur essentiel, et unique.

Force nous est de prendre conscience de cette nouvelle réalité intangible que sont la solidarité effective, l’engagement à toute épreuve et l’amour citoyen pour notre peuple. Forces de sécurité, police et gendarmerie, forces auxiliaires , pompiers, agents d’autorité, société civile, populations et volontaires sont depuis quelques jours à la peine, creusant dans un élan admirable et le sol et cette teneur résistante d’un destin…

Voilà un enfant de 5 ans, devenu une partie intime, un morceau de notre chair et – à coup sûr un destin national – qui nous réunit dans une commune sans nulle autre pareille, faisant fléchir quelque part l’égoïsme résiduel enfoui dans l’âme de quelques créatures…Voici un enfant qui fait de nous une nation responsable et patriote, voici notre enfant, car nous sommes tous Rayane…

Le cœur haletant, le souffle coupé, nos prières ne s’arrêtent point. Faisons confiance à toutes et celles qui, chacun à son niveau, déploient efforts humains, technologies et savoir-faire pour le délivrer, en disant halte et honte aux infatigables donneurs de leçons…