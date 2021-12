ONU/Palestine: Appel à un soutien financier « accru » à l’action de l’UNWRA

Le président de l’Assemblée générale de l’ONU, Abdulla Shahid a plaidé, mercredi à New York, en faveur d’un appui financier « accru » à l’UNRWA pour qu’il puisse mener son action sur le terrain en faveur des réfugiés palestiniens jusqu’à la fin de l’année en cours.

« Bien que je sois heureux de reconnaître la reprise du financement de l’UNWRA, qui fournit une aide humanitaire indispensable aux réfugiés palestiniens, je note une fois de plus que ce financement est insuffisant pour durer le reste de l’année« , a déploré le responsable onusien qui intervenait lors d’une réunion sur la question palestinienne et la situation au Moyen-Orient tenue à l’Assemblée générale.

Il a relevé, dans ce cadre, que l’UNRWA est « presque entièrement financé » par des contributions volontaires et le soutien financier a été dépassé par la croissance des besoins, ajoutant que cette situation affecte les services essentiels fournis aux réfugiés palestiniens.

M. Shahid a également souligné l’importance d’œuvrer en faveur d’un règlement définitif du conflit israélo-palestinien, et ce en facilitant une solution à deux Etats sur la base des frontières de 1967, estimant que cette solution demeure la « seule » solution pour que les peuples palestinien et israélien puissent réaliser leurs aspirations légitimes et vivre côte à côte dans la paix et la sécurité.

Dans son message à l’occasion de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres a souligné, lui aussi, que l’objectif “ultime demeure celui de parvenir à deux États vivant côte à côte dans la paix et la sécurité, conformément aux aspirations nationales légitimes des deux peuples, sur la base des frontières de 1967, avec Jérusalem comme capitale des deux États ».

Il a, en outre, invité les parties à s’abstenir de toute mesure « unilatérale » qui serait de nature à compromettre les perspectives d’un règlement pacifique du conflit fondé sur le droit international et les résolutions pertinentes des organes de l’ONU.

( Avec MAP )