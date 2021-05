Pandémie : l’OMS réclame un financement immédiat afin de maintenir son appui à tous les pays

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a besoin d’un financement immédiat afin de maintenir son appui technique et opérationnel à tous les pays, en particulier à ceux qui sont les plus touchés par la vague actuelle de la pandémie du nouveau coronavirus, a affirmé lundi son directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

« L’OMS a réagi à la flambée des cas en Inde et dans d’autres points chauds. Cependant, la demande est actuellement si élevée que l’OMS a besoin d’un financement immédiat afin de maintenir son appui technique et opérationnel à tous les pays, en particulier les plus touchés », a affirmé M.Tedros au cours d’une conférence de presse.

En 2020, les donateurs « ont très généreusement contribué » au plan stratégique de préparation et de riposte, a rappelé le patron de l’OMS.

→ Lire aussi : COVID-19 : L’OMS PRÉDIT UN BILAN PLUS ÉLEVÉ EN 2021

Cependant, « en 2021, le plan de riposte actuel est sous-financé », a-t-il fait remarquer, estimant que cette situation « limite la capacité de l’OMS à fournir une réponse adaptée et évolutive dans les nouveaux points chauds ».

L’OMS, a-t-il poursuivi, « a besoin d’un financement urgent pour le plan de réponse actuel, ce qui nous permettrait d’augmenter le soutien aux pays et de soutenir l’accélérateur ACT » visant à accélérer l’accès aux outils de lutte contre le COVID-19.

L’agence de l’ONU pour la santé a indiqué que “la situation dans un certain nombre de pays reste très préoccupante“, estimant que “la pandémie est loin d’être terminée“.

“Elle ne se terminera nulle part tant qu’elle ne sera pas terminée partout“, a ajouté M. Tedros.

( Avec MAP )