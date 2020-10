Performance hebdomadaire : La Bourse de Casablanca dans le vert

La Bourse de Casablanca a clôturé la période allant du 05 au 09 octobre 2020 dans le vert, ses deux principaux indices, Masi et Madex, prenant respectivement 1,19% et 1,21%.

Au terme de cette semaine, le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, s’est hissé à 10.205,85 points et le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu s’est établi à 8.297,78 points.

Dans ces conditions, les performances “Year-To-Date” (YTD) de ces deux baromètres se trouvent respectivement placées à -16,15% et -16,35%.

Sur le volet international, le FTSE CSE Morocco 15 a gagné 1,35% à 9.231,56 points portant sa performance depuis le début d’année à -14,82 % et le FTSE Morocco All-Liquid a progressé de 1,30% à 8.804,32 points, ce qui correspond à une performance annuelle de -16,21%.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) “Casablanca ESG 10” a emprunté également cette trajectoire haussière, s’affichant à 774,98 point (+1,55%), ce qui place sa performance annuelle à -18,68%.

La cote doit ces performances à la bonne tenue de 15 secteurs, signant des hausses allant de 0,21% pour “l’industrie pharmaceutique” à 4,31% et 12,50%, respectivement pour les “Mines” et “Ingénieries et biens d’équipement industriels”.

En revanche, l’indice sectoriel des “loisirs et hôtels” s’est déprécié de 2,17% au même titre que les compartiments de “services aux collectivités” (-1,81%) et du “Transport” (-1,25%).

La capitalisation boursière s’est chiffrée à près de 528,8 milliards de dirhams (MMDH), tandis que le volume global s’est élevé à 679,52 millions de dirhams (MDH).

Sur le plan individuel, Delattre levivier Maroc s’est placé en tête de l’indice Masi grâce à l’envolé de 21,53% de son titre, alors que Fenie Brossette et Managem se sont contentés des hausses respectives de 10,29% et 9,47%.

A l’opposé, Residence Dar Saada s’est déprécié de 4,17%, soit le plus fort repli enregistré durant cette période, suivi par Colorado (-4,14%) et MGM Group (-3,88%).

Avec un volume transactionnel de plus de 318 MDH, Attijariwafa Bank a été l’instrument le plus actif de la semaine s’accaparant 47,43% des transactions suivi par Label Vie (10,54%), Sodep-Marsa Maroc (7,12%) et Itissalat Al-Maghrib (5,57%).

Avec MAP