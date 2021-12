Province de Nouaceur: Inauguration d’un abattoir avicole pédagogique

Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohammed Sadiki, a procédé, mercredi à Ain Jemaa, dans la province de Nouaceur, à l’inauguration d’un abattoir avicole pédagogique.

Cet abattoir permet la réalisation des différentes étapes du processus d’abattage, de découpe et de transformation de la viande des volailles, outre le conditionnement.

Disposant d’une capacité de traitement de 250 à 500 poulets et 150 à 250 dindes/heure, cet abattoir destiné à l’abattage des volailles constitue un modèle d’abattoir avicole, une plateforme de démonstration et d’application pour les formations, dans le souci d’élargir le maillage du territoire national par des abattoirs agréés.

→ Lire aussi : Les abattoirs de Casablanca décrochent le Label « HALAL »

Le ministre, qui était accompagné du gouverneur de la province de Nouaceur, Abdallah Chater, du président de la chambre régionale d’agriculture de Casablanca-Settat, des présidents des fédérations interprofessionnelles de l’aviculture, du lait et des viandes rouges et des représentants des professionnels, a également présidé une séance de travail avec les professionnels des filières avicole, viandes rouges et lait, pour s’informer de leurs aspirations et contraintes.

Le ministre a aussi présidé la cérémonie de signature d’une convention de partenariat entre la Fédération Interprofessionnelle du Secteur Avicole au Maroc (FISA) et l’Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, visant le renforcement de la coopération entre les deux parties en matière de formation et de recherche. La convention a pour objectif de consolider les relations de coopération bilatérale dans les domaines d’activité du secteur avicole (élevage, alimentation et industrie), à travers le soutien et le renforcement de la recherche-innovation et de l’expertise dans ces domaines.

M. Sadiki a également visité le pôle de la filière viandes rouges de la Fédération interprofessionnelle des viandes rouges (FIVIAR) et le pôle de la filière lait de la fédération interprofessionnelle de lait (MAROCLAIT) et entendu des explications relatives à chaque secteur d’activité.

Dans une déclaration à la presse, lors de cette visite au centre technique interprofessionnel pour le développement des filières animales (Zoopole), le ministre a expliqué qu’il s’agit d’un abattoir avicole pilote avec comme principale mission la formation. Le pôle des volailles et de la production animale s’inscrit dans le plan Maroc vert qui repose sur la coopération et le partenariat entre les secteurs public et privé visant la formation et l’accompagnement des professionnels, sur les plans national et africain, dans le cadre de la coopération sud-sud voulue par SM le Roi Mohammed VI, a-t-il ajouté. Le secteur avicole, qui joue un rôle socio-économique non négligeable, offre actuellement 360.000 emplois dont 110.000 directs dans les unités de production et 250.000 emplois indirects dans les circuits de distribution et de commercialisation.

( Avec MAP )