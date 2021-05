Rencontre à Jerada autour de la loi relative à la simplification des procédures administratives

Les nouveautés de la Loi 55-19 relative à la simplification des procédures et formalités administratives ont été au centre d’une rencontre de communication tenue, vendredi, à Jerada.

Présidée par le gouverneur de la province de Jerada, Mabrouk Tabet, la réunion s’est déroulée en présence notamment du président du conseil provincial, des présidents des collectivités territoriales de la province, des chefs des services extérieurs et de représentants des chambres professionnelles et d’associations de la société civile.

M. Tabet a souligné à cette occasion que cette loi englobe une série de procédures qui rentrent dans le sillage du chantier de réforme de l’administration auquel SM le Roi Mohammed VI accorde une grande importance, notant que ces procédures visent à instaurer une nouvelle relation entre l’administration et le citoyen fondée sur la confiance et la transparence dans le cadre de l’Etat de droit.

S’agissant de l’opérationnalisation des dispositions de cette loi, il a rappelé le lancement d’un Portail national des procédures et des formalités administratives «Idarati», qui se veut une interface d’information unifiée, intégrée et multi-espaces, qui met les informations administratives à la disposition de l’usager.

Et d’expliquer que ce Portail offre un espace d’information qui permet aux usagers de consulter les procédures et formalités administratives, ainsi qu’un espace réservé aux administrations leur permettant l’élaboration de projets de décisions administratives et la proposition de leur mise à jour, si nécessaire, de manière électronique, conformément à des règlements qui seront déterminés ultérieurement, notant dans ce sens la création d’une adresse électronique pour une meilleure communication à cet effet.

En outre, le gouverneur a appelé les présidents des collectivités territoriales et les responsables des services extérieurs à ne manéger aucun effort pour la réussite de ce chantier national de grande envergure qui va constituer, sans nul doute, un tournant important pour rapprocher l’administration des usagers et établir une nouvelle relation basée sur la confiance, la transparence et la bonne gouvernance.

