Revenus des ménages: Principaux points de la note du HCP

Voici les principaux points de la note du Haut-Commissariat au Plan (HCP) intitulée “Revenus des ménages: niveaux, sources et distribution sociale”, portant sur les résultats d’une enquête sur la répartition sociale des revenus, menée auprès de de 3.290 ménages :

1 – Niveau des revenus des ménages en 2019 :

– Le revenu total des ménages marocains est estimé annuellement à 767.142 millions de dirhams (MDH).

– Les ménages urbains disposent d’un revenu total 2,8 fois celui de leurs homologues ruraux, respectivement 564.024 MDH pour les premiers et 203.118 MDH pour les seconds.

– 50% des ménages à l’échelle nationale ont un revenu mensuel moyen supérieur à 5.133 DH.

– 50% des ménages en milieu urbain ont un revenu mensuel moyen supérieur à 5.609 DH.

– Par personne, le revenu annuel moyen est de 21.515 DH au niveau national, 24.992 DH en milieu urbain et 15.560 DH en milieu rural.

2 – Distribution sociale des revenus des ménages :

– Au niveau national, les 20% de la population les plus aisés détiennent plus de la moitié (53,3%) des revenus des ménages contre 5,6% pour les 20% les moins aisés.

– Avec un revenu annuel moyen par tête de 57.400 DH, les 20% de la population les plus aisés disposent d’un revenu environ 10 fois (9,6) celui des 20% de la population les moins aisés (6.000 DH).

– En milieu urbain, le revenu annuel moyen par tête est de 65.070 DH pour les 20% les plus aisés contre 7.286 DH pour les 20% les moins aisés.

– Les 10% de la population les moins aisés vivent avec moins de 6.270 DH par personne et par an alors que les 10% les plus aisés disposent de plus de 41.705 DH.

– Les 10% de la population les plus aisés concentrent 37,8% du total des revenus contre 2,2% pour les 10% les moins aisés.

3 – Comparaison des distributions du revenu et de la dépense des ménages :

– Le niveau d’inégalité associé à la répartition des dépenses est de 38,5% (par référence à l’indice de Gini), contre 46,4% pour le niveau d’inégalité des revenus. Par milieu de résidence, ces indices sont respectivement de 37,9% contre 45% en milieu urbain et 30,1% contre 44,5% en milieu rural.

4 – Facteurs discriminant le niveau du revenu :

Le niveau du revenu varie en fonction de plusieurs facteurs, en particulier les caractéristiques sociodémographiques du chef de ménage dont :

– L’âge du chef de ménage, dans le sens que le revenu mensuel moyen a tendance à plus que doubler à l’âge de retraite, passant d’une moyenne mensuelle de 4.200 DH pour les 15-24 ans à 8.600 DH pour les 65 ans et plus.

– Le sexe du chef de ménage, avec un revenu moyen de 5.500 DH pour les ménages dirigés par une femme contre 8.200 DH pour ceux dirigés par un homme.

– Le niveau d’éducation, avec un revenu mensuel moyen variant de 6.458 DH pour les ménages dont les chefs sont sans niveau scolaire à 14.281 DH pour les chefs de ménages ayant le niveau d’enseignement supérieur.

– Trois catégories socioprofessionnelles du chef de ménage disposent d’un revenu supérieur au revenu moyen: les responsables hiérarchiques, les directeurs et cadres administratifs d’entreprises, les cadres supérieurs et membres des professions libérales, les cadres moyens, employés, commerçants et intermédiaires commerciaux et financiers et les rentiers, retraités et autres inactifs.

