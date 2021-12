Samsung dévoile de nouvelles puces pour les systèmes automobiles

Le géant sud-coréen Samsung Electronics Co a dévoilé mardi trois nouvelles puces automobiles, conçues pour permettre une connectivité 5G plus rapide, nécessaire pour télécharger des contenus vidéo haute définition, permettre des systèmes d’info-divertissement immersifs dans les voitures et assurer une alimentation électrique stable, a rapporté l’agence de presse Yonhap.

« Les technologies automobiles plus intelligentes et plus connectées, qui permettent d’enrichir les expériences à bord des véhicules, notamment en matière de divertissement, de sécurité et de confort, sont en train de devenir des éléments essentiels sur la route« , a déclaré Park Jae-hong, vice-président exécutif de la division System LSI Custom SOC Business de la société, dans un communiqué, cité par l’agence.

Le système d’info-divertissement embarqué Exynos Auto V7 est doté d’une unité de traitement neuronal qui assure « des services pratiques, tels que l’assistance virtuelle qui peut traiter les données visuelles et audio des fonctions de reconnaissance des visages, de la parole et des gestes ».

Le marché des puces avancées a connu une croissance significative ces dernières années, alimentée par des niveaux plus élevés d’électrification des voitures et une plus grande adoption des véhicules électriques.

De plus en plus de voitures sont désormais équipées de fonctions avancées telles que l’intelligence artificielle et les télécommunications 5G.

( Avec MAP )