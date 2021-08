« Tagha’souk », une 1ère édition d’un marché solidaire pour l’animation de la station Taghazout Bay du 1 er au 31 août 2021

La station Taghazout Bay accueille la 1 ère édition de Tagha’Souk du 1 er au 31 août 2021. Ce marché solidaire organisé par la Société d’Aménagement et de Promotion de la Station de Taghazout (SAPST), en collaboration avec l’agence OL Consulting, agence de communication d’influence et de marketing territorial, a pour objectif d’activer l’animation de la station Taghazout Bay et renforcer son positionnement partenaire éco- citoyen de la région Souss-Massa.

Tagha’Souk est un événement organisé sous forme de marché solidaire rassemblant des producteurs, artisans et créateurs de la région. Ce marché solidaire d’animations sera axé sur la valorisation des produits de terroirs, des créations artisanales, et la mise en valeur des coopératives, des artisans et des producteurs de la région Souss Massa.

Tagha’Souk offrira ainsi aux visiteurs une expérience-découverte inédite concentrée en un seul point la corniche de la baie de Taghazout.

A travers l’exposition et la commercialisation des produits de la région, Tagha’Souk en tant que marché animé vise à pérenniser le patrimoine culturel, à valoriser les savoir-faire et à dynamiser l’économie locale. Ce choix intervient pour engager la Destination dans une dynamique socio-économique et touristique en créant un lien social entre producteurs, artisans, populations locales et les visiteurs de la station.

Tagha’Souk un événement dans l’esprit convivial et bienveillant des résidents

Tagha’Souk est composé de 18 kiosques à l’allure éco-responsable, qui regroupent des coopératives , des artisans ,des entreprises de la région, des acteurs artistiques ainsi qu’un espace conçu pour les plus jeunes.

Les kiosques du marché solidaire Tagha’Souk sont répartis selon des thématiques d’espace :

Économie solidaire et Artisanat avec comme ligne directrice la mise en valeur des coopératives et de l’artisanat de la région.

FOOD CORNER pour la restauration rapide.

Produits & Marques de la région avec des kiosques consacrés aux produits Culinaires/aromatiques, Déco/eco – Concept store – Un espace dédié à l’Argan et ses dérivés en proposant une découverte en live de la fabrication Zen bio – Bijoux de tiznit.

Afin d’apporter une note plus estivale et répondre aux attentes de toutes les cibles d’âge fréquentant la station de Taghazout Bay, différentes animations et activités de loisirs seront programmées à savoir une aire de jeux pour enfants animée par des acteurs associatifs locaux, ainsi qu’une animation musicale par des groupes d’artistes locaux.

L’objectif de concept d’animations est de concevoir un point de rencontre quotidien attendu par les estivants et les résidents de Taghazout Bay et de créer une animation en symbiose avec la journée de la famille marocaine en vacances dans la baie ou dans la région.

La programmation de Tagaha’Souk en tant que l’un des premiers événements d’animation de la station Taghazout Bay dans la conjoncture actuelle liée à la COVID 19 est un double défi à la fois pour le positionnement de la station en matière d’animation (station vivante, Lieu convivial où l’échange est favorisé avec les populations locales) et également un défi pour la valorisation et l’implication des acteurs locaux de l’économie sociale et solidaire. Cette appropriation par la population locale et le sentiment de fierté qu’elle en retire, est la composante clé des grands événements.

Pour assurer le bon déroulement de cette 1ème édition de Tagha’Souk, une attention particulière sera accordée aux normes sanitaires, sécuritaires et environnementales pour en faire un évènement «Safe» Out Door sécurisé, qui met l’accent sur le partage et la convivialité.

Tagha’Souk est présent sur les réseaux sociaux à travers les activations digitales sur Facebook et Instagram.