UE: le volume de déchets plastiques recyclés a augmenté de 50% en dix ans

Le volume de déchets plastiques recyclés dans l’Union européenne (UE) a augmenté de 50% (+4,7 kilogrammes) entre 2009 et 2019, selon des chiffres d’Eurostat, l’Office statistique de l’UE.

En dix ans, le volume de déchets d’emballages plastiques générés par habitant de l’UE a également augmenté de 24% (+6,7 kilos).

Par ailleurs, chaque personne vivant dans l’Union européenne a généré 34,4 kilos de déchets plastiques en 2019, dont 14,1 kilos (41%) ont été recyclés, d’après Eurostat.

Neuf États membres ont recyclé plus de la moitié des déchets d’emballages plastiques générés : la Lituanie (70%), la Tchéquie (61%), la Bulgarie (59%), les Pays-Bas (57%), la Suède et la Slovaquie (53% chacune), l’Espagne (52%), Chypre (51%) et la Slovénie (50%).

En bas du classement figurent Malte (11% de déchets plastiques recyclés), la France (27%), l’Irlande (28%), l’Autriche (31%), la Pologne (32%) et la Hongrie (33%).

Pour ce qui est du volume total de déchets d’emballage générés en 2019 dans l’UE, il s’élevait à 79,3 millions de tonnes, une hausse de 2,4% en un an, dopée principalement par le verre et le plastique.

Environ 177 kilos de déchets d’emballages ont été générés par habitant dans l’UE, dont principalement du carton et du papier (40%). Le plastique représentait 19% des déchets, tout comme le verre tandis que le bois représentait 15% des emballages et le métal 5%.

( Avec MAP )