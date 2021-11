Une étude publiée dans The Lancet confirme l’efficacité du vaccin russe Sputnik Light

Une recherche publiée dans la célèbre revue médicale The Lancet a confirmé le profil de sécurité élevé du vaccin russe Sputnik Light à un composant Covid-19, a annoncé mercredi le Fonds russe d’investissements directs (RDIF).

« Le RDIF annonce une nouvelle publication du Centre Gamaleya dans The Lancet, l’une des revues médicales les plus respectées au monde, montrant que le vaccin Sputnik Light à un composant contre le coronavirus présente un profil de sécurité élevé et induit une forte réponse immunitaire humorale et cellulaire« , indique le RDIF dans un communiqué.

La plupart des effets indésirables observés au cours de la recherche étaient légers ou modérés. Aucune manifestation indésirable grave n’a été détectée, a précisé le Fonds russe.

« Sputnik Light est un vaccin très efficace lorsqu’il est utilisé seul ou en rappel. Sputnik Light a été autorisé dans plus de 15 pays et le processus d’enregistrement est en cours dans 30 autres pays« , précise la même source.

Les précédentes conclusions du Centre Gamaleya, basées sur les données de 28 000 personnes à Moscou, ont démontré que le vaccin Sputnik Light administré seul a une efficacité de 70 % contre la souche Delta du coronavirus pendant les trois premiers mois suivant la vaccination.

Selon le RDIF, le vaccin russe est efficace à 75 % chez les personnes âgées de moins de 60 ans.

( Avec MAP )