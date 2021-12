USA: American Airlines réduira ses vols en 2022 à cause de retards de livraisons de Boeing

La compagnie aérienne « American Airlines » a annoncé jeudi qu’elle réduirait le nombre de ses vols internationaux à l’été 2022 à cause de retards dans les livraisons du long-courrier 787 Dreamliner de Boeing.

« Boeing continue de ne pas être en mesure de livrer les 787 que nous avons commandés, notamment 13 avions qui devaient intégrer notre flotte d’ici à cet hiver« , a indiqué la compagnie dans une lettre aux employés.

Elle a tenu à préciser que « sans ces gros-porteurs, nous ne pourrons tout simplement pas assurer autant de vols internationaux que prévu l’été prochain ou le même nombre qu’à l’été 2019« .

→ Lire aussi : Boeing s’engage à dédommager les familles des victimes du crash du 737 MAX en Éthiopie

La compagnie américaine a également fait savoir que les vols à destination d’Edimbourg en Écosse et de Shannon en Irlande ne reprendraient pas en 2022.

Aussi, des destinations comme Prague en République Tchèque et Dubrovnik en Croatie, offertes en 2019, ne seront pas non plus intégrées au catalogue de l’an prochain.

Les trajets vers Hong Kong seront eux interrompus, tandis que le lancement de nouveaux itinéraires, notamment le trajet Seattle Bangalore sera repoussé, selon la compagnie aérienne, qui va aussi diminuer le nombre de ses vols vers certaines destinations d’Asie-Pacifique, comme Shanghai, Pékin et Sydney.

(Avec MAP)