USA : Le Sénat confirme William Burns à la tête de la CIA

Le Sénat américain a confirmé jeudi la nomination du diplomate William Burns au poste de directeur de la CIA.

La nomination de M. Burns a été approuvée par un vote vocal après que le sénateur du Texas Ted Cruz eut levé son objection à la procédure de vote. M. Cruz avait menacé de retarder la nomination du directeur de la CIA en raison de questions relatives au projet de gazoduc Nord Stream 2.

Toutefois, jeudi après-midi, le sénateur a levé son blocage après les menaces de sanctions annoncées par le secrétaire d’État Antony Blinken contre les entités impliquées dans le projet de gazoduc liant la Russie à l’Allemagne

Ancien secrétaire d’État adjoint de Barack Obama, M. Burns a été ambassadeur des États-Unis en Russie entre 2005 et 2008 et en Jordanie de 1998 à 2001. Il a pris sa retraite en 2014 et a été président de la fondation Carnegie Endowment for International Peace.

M. Burns, 64 ans, prend ses fonctions à la tête de l’agence de renseignement américaine à un moment où l’administration Biden a promis de faire de la diplomatie la pierre angulaire de la stratégie de sécurité nationale des Etats-Unis.

