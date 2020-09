USA: Trump vante la reprise de l’économie, qualifie Biden de “pion” de Pékin

Le président Trump a vanté lundi la reprise économique des États-Unis à la suite de la pandémie de coronavirus, affirmant que son administration pourrait créer jusqu’à 10 millions de nouveaux emplois en 2021, tout en critiquant son rival démocrate Joe Biden, le qualifiant de “pion” de Pékin.

S’exprimant lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche, le président américain a vanté les efforts de son administration, affirmant que les États-Unis étaient au milieu d’une “reprise en forme de V”, citant comme exemple la façon dont 1,4 million de nouveaux emplois ont été ajoutés au mois d’août.

Evoquant la présidentielle de 2020, Trump a point du doigt l’ancien vice-président Joe Biden et le sénatrice Kamala Harris, qu’il a qualifiée de “personne la plus libérale du Congrès”, affirmant qu’une administration potentielle Biden-Harris “détruirait ce pays et l’économie”.

“Si Biden gagne, la Chine gagne, parce que ce pays sera la propriété de la Chine”, a déclaré Trump. “C’est l’élection la plus importante de notre histoire”, a-t-il ajouté.

Trump a poursuivi en disant que s’il était réélu, il “fera de l’Amérique la superpuissance manufacturière du monde” et “continuera à libérer l’énergie américaine”.

“Nous sommes totalement indépendants de l’énergie en ce moment”, s’est félicité Trump. “Joe Biden et les démocrates socialistes radicaux réduiraient immédiatement l’économie à néant”.

Le président américain est toujours devancé par son rival démocrate dans plusieurs sondages nationaux à moins de deux mois du scrutin du 03 novembre.